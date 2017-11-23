Из-за отсутствия культуры у россиян предложили отменить новогодние каникулы

"Учитывая, что у многих отсутствует культура проведения этих дней, длинные выходные превращаются не понятно во что. И по экономике праздники конечно, ударяют", — сказала Варшавская "Национальной службе новостей". Преподаватель добавила, что таких длинных новогодних праздников, как в России, нет ни в одной стране мира.

Идею сокращения новогодних каникул не раз поднимали российские политики, но она не находила поддержки большинства. Например лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что январские выходные нужно заменить дополнительными днями отпуска и оставить нерабочими только 1 января, 9 мая и 12 июня. Жириновский привел статистику, согласно которой с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем погибают 20 тысяч человек, пишет ura.ru.

Факт

В грядущий Новый год россияне будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря (выпадает на субботу) по 8 января.