Как гадать в рождественский сочельник

Зеркала

Девушке в полночь нужно сесть в темноте между двумя зеркалами, зажечь свечи и вглядываться в отражение - в зеркале должен отразиться суженый. Можно также встать с зеркалом на перекрестке к месяцу спиной (не забываем при этом о безопасности!), смотреть в зеркало и загадывать: "Суженый, ряженый, покажись мне в зеркале". По поверью, облик избранника также должен появиться в отражении.

Воск

Нужно налить воду в прозрачный стакан или глубокую тарелку и положить на дно кольцо без камня, желательно снятое с пальца гадающей. Затем необходимо растопить воск в ложке над пламенем свечи со словами "гори-гори свеча, топись-топись воск, назови мне имя суженого". После этого резко вылить расплавленный воск в центр кольца в воду и внимательно разглядеть форму застывшей восковой фигуры. Трактовать ее можно как угодно: видеть букву или образ, характерный предмет, указывающий на суженого.

Свечи

Потребуются миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха и небольшие свечи или их кусочки. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску. Девушка, у которой свеча сгорит первой, и замуж выйдет раньше других, соответственно та, у кого свеча сгорит последней, и под венец пойдет последней. Если скорлупка утонет, то ее владелице и вовсе замужем не бывать.

Звуки

В рождественскую ночь, в полночь, можно просто выйти за порог своего дома. Судьбу предскажут первые звуки, которые раздадутся:

звон колоколов - быть счастливой невестой,

мужской веселый голос - суженый уже спешит к избраннице,

ссора или разговор на повышенных тонах — в этом году личная жизнь вряд ли устроится.

Вкусы

Характер будущего супруга также можно узнать с помощью гадания. В четыре одинаковых стакана с водой нужно положить ложку меда, лимонной кислоты, соли и вина. Содержимое стаканов перемешать, поставить на поднос, накрыть толстой салфеткой и покрутить поднос с закрытыми глазами. Затем выключить свет, снять салфетку и, выбрав один из стаканов, сделать глоток. Стакан с медом значит, что у мужа будет великолепный характер, с солью - что предстоит пролить немало слез, с кислотой — унылая скучная жизнь, с вином - что муж будет выпивать.

Сны

Нужно съесть на ночь что-то соленое, не запивая водой, - женихом будет тот, кто во сне подаст воды. Вообще, все сны в эту ночь считаются вещими.

Первый встречный

Имя будущего мужа в ночь на Рождество можно узнать довольно просто: нужно выйти на улицу и у первого встречного мужчины спросить его имя. Как он представится, так будут звать и суженого.

Правильный выбор

Для гадания потребуется несколько чашек, соответствующих количеству гадающих. В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну наливают немного воды. С закрытыми глазами каждый из гадающих выбирает чашку. Достанется кольцо — к свадьбе, монета — к богатству, хлеб — к достатку, сахар — к веселью, лук — к слезам, соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен.

Кот

Если у вас есть кот или кошка, выставите животное за порог комнаты, загадайте желание и позовите питомца. Если он переступит порог комнаты с левой лапки — желание скоро сбудется, а если с правой — вполне возможно, придется набраться терпения.

Книга

Возьмите любую книгу и загадайте страницу и номер строки сверху или снизу. Прочитайте то, что выпало, а потом толкуйте предсказание.