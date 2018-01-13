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Как и почему нужно гадать на Старый Новый год-2018

Вчера, 18:32.
Жизнь

В ночь с 13 на 14 января празднуют Старый Новый год-2018. Это время называют также Васильевым вечер. Считается, что именно сегодня, 13 января, после захода солнца нужно гадать, потому что предсказания будут наиболее правдивыми. Altapress.ru собрал несколько простых советов и гаданий, по которым каждый может попробовать узнать свое будущее.

Святочные гадания.
Святочные гадания. Фото : belta.by.

Как сделать так, чтобы заветное желание исполнилось?

Считается, что если загадать свое заветное желание в ночь с 13 на 14 января, то оно обязательно исполнится. Для этого нужно остаться наедине с собой и мысленно визуализировать заветное желание, искренне поверить в его осуществление. Категорически запрещено использовать при загадывании желания частицу "не", так как это нарушит процесс воплощения.

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При загадывании желания на Старый Новый год-2018 нужно находиться в хорошем расположении духа. На бумаге нужно написать "Мое желание исполнится!", а потому сжечь или закопать подальше от дома этот листок. Никто не должен знать, как вы загадывали свое заветное желание на Старый Новый год-2018. Спустя несколько дней вам нужно вспомнить о желании, загаданном на Старый Новый год-2018, представьте в мыслях каждую деталь. Тогда оно непременно исполнится.

Зима. Дом. Снег.
Зима. Дом. Снег.

Как подготовиться к гаданию

Советуют настроиться на серьезный лад, девушках нужно распустить волосы, развязать все узлы на одежде, снять ремень и другие декоративные элементы, браслеты и кольца. Нужно мысленно отгородиться от реальности и точно сформулировать вопрос, на который хочется получить ответ.

Гадания на бумаге

Возьмите листок бумаги и скомкайте его. Положите его на дно перевернутой тарелки или блюдца и подожгите. После этого блюдце со сгоревшей бумагой поднесите к стене и осторожно поворачивайте, пока на стене не обозначится какая-либо тень, по очертаниям судят о ближайшем будущем.

Гадание на будущее с чашками

Для гадания потребуется взять чаши, соответствующие количеству гадающих. В них нужно положить кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку налить воду. С закрытыми глазами, каждый из гадающих, по очереди, выбирает чашку. Если попадется кольцо, то это к богатству, если хлеб — к достатку, монета — к богатству,  сахар — к веселью, лук — к слезам, соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен.

Гадание с зеркальцем

В абсолютной темноте нужно сесть напротив зеркала со свечой в самый разгар полночи. Главное, чтобы в комнате больше никого не было. Необходимо внимательно смотреть в отражающую поверхность. Где-то через пять минут она потускнеет. Тогда за стеклом отразится суженый. Девушка должна произнести "Чур меня!".

Гадания на воске

Для гадания на воске потребуется две свечи, одну из которых нужно зажечь, а кусочки другой положить в ложку и, нагревая ложку, над горящей свечой растопить воск. После этого расплавленный воск выливают в стакан с холодной водой и при свете свечи по образовавшейся фигуре судят о будущем.

Гадание на будущих детей

В рождественский вечер в рюмку нужно налить воды, опустить в нее колечко и выставить ее на мороз. Перед отходом ко сну рюмку забирают с мороза и по образовавшейся в ней ледяной поверхности судят о будущих детях. Количество бугорков указывает на количество мальчиков, а количество ямок на то, сколько будет девочек.

Гадание по книге

Возьмите любую книгу и задайте вопрос. После этого назовите номер страницы и номер строки на ней. То, что в этом месте написано в книге и служит ответом.

Гадание с цепочкой

Когда все уснут, необходимо взять золотую цепь, потереть между ладоней, подержать в правой руке, потрясти и бросить на стол.

Если образовался круг — ожидаются замкнутые неприятности, полоса — везение, узел — трудности и болезни, треугольник — любовные успехи, бант — свадьба, змея — предательство, сердце — любовь.

Какие приметы связывают со Святками и Старым Новым годом.

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