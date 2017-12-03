Как люди превращаются в персонажей компьютерных игр

Русскоязычный сайт популярной компьютерной игры League of Legends объявил конкурс для косплееров, победители которого попадут в новогодний календарь-2018. Любой желающий может сфотографироваться в образе персонажа игры и выложить во "ВКонтакте" с хэштегом #Календарь2018LOL. Altapress.ru собрал для вас фотографии первых участников.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.
На первом этапе победителей выберет Riot Games. Затем за оставшихся участников будут голосовать "лайками" пользователи соцсети. Однако в календарь попадут не те фотографии, что участники выкладывали в сети. Для косплееров организуют специальную фотосессию в Москве, а для тех, кто не сможет приехать в столицу, проведут её в родном городе.
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