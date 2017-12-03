Как люди превращаются в персонажей компьютерных игр

Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com. Косплееры игры League of Legends. Фото : vk.com.

На первом этапе победителей выберет Riot Games. Затем за оставшихся участников будут голосовать "лайками" пользователи соцсети. Однако в календарь попадут не те фотографии, что участники выкладывали в сети. Для косплееров организуют специальную фотосессию в Москве, а для тех, кто не сможет приехать в столицу, проведут её в родном городе.