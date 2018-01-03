Как не поправиться в новогодние каникулы

За 30 минут до застолья нужно выпить пару стаканов воды. А во время еды не стоит запивать еду соками и напитками. если очень хочется пить, сделайте глоток обычной воды.

Простой способ не набрать лишние сантиметры — начинать любой прием пищи с порции овощей и зелени. Клетчатка в их поможет белку хорошо усвоиться, а после овощного салата оливье с майонезом есть захочется уже не так сильно.

Сочетайте продукты, не ограничивайтесь чем-то одним и не мешайте всё подряд. Например, можно есть овощи с гарниром (картофель и рис) или овощи и животные белки (мясо, рыба). А вот заедать ужин мандаринами и виноградом не стоит: они плохо усваиваются в сочетании с другими продуктами, говорят диетологи.

Во время еды не торопитесь, тщательней разжевывайте еду и наслаждайтесь вкусом. Так вы насытитесь, но съедите гораздо меньше. Если вы на фуршете со шведским столом, то подходите к нему не больше 2-3 раз. В этом случае в вашей тарелке будут только самые вкусные блюда и понемногу.

Если у вас нет противопоказаний к белковому питанию, устройте загрузочные дни. В течение дня можно есть до 500 гр рыбу, мясо, птицу и морепродукты, но маленькими порциями. Все это нужно сочетать со свежими и приготовленными на гриле овощами. Завтракать в белковые дни нужно блюдами из яиц и творога. При этом, стоит ограничить себя в поедании сладостей и фруктов — в день не более одного яблока, трех мандаринов и немного ягод. Можно выпить красного сухого вина или минеральной воды. И обязательно не забывать про физическую активность.

Один из главных советов — ограничьте количество алкоголя. Он не только вреден для вашей печени, но и высококалориен. Если пить все же пришлось, то не делайте это на голодный желудок — перед тем как сделать глоток спиртного, съешьте кусочек сыра или пару оливок. Это позволит вам не потерять контроль и не съесть больше необходимого.

После плотного ужина съешьте кусочек лимона — он будет выводить из организма токсины и шлаки.

В перерывах между застольями занимайтесь спортом — катайтесь на лыжах, сноубордах, гуляйте в лесу. А после праздников сделайте один разгрузочный день.