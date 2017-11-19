Как празднуют Новый год-2018 в разных странах мира

У каждой страны существуют свои традиции празднования Нового года. Если вы собираетесь в путешествие на Новый год-2018, то о них стоит знать. Некоторые праздничные традиции можно применить и дома в России.
Испания
У испанцев есть традиция на Новый год быстро съедать 12 виноградин. Причем каждая виноградинка поглощается с каждым новым ударом курантов. По поверью, каждая из ягодок должна принести удачу в месяцах наступающего года. Этой традиции более ста лет. Впервые ее ввели в год переурожая винограда.
Дания
При встрече Нового года-2018 надо встать на стул (стол, диван, кресло, барную стойку и т.п.) и прыгнуть с него. Считается, что этим действием вы "впрыгиваете" в январь наступающего года и одновременно отгоняете злых духов.
Италия
В этой стране в новогоднюю ночь есть традиция выбрасывать старые вещи из окон. Это могут быть не только одежда и предметы быта, но и мебель и крупная техника. Чем больше выкинуть барахла, тем удачливее будешь в новом году.
Болгария
Болгары с приближением Нового года на несколько минут гасят все огни в доме. Считается, что это делают для тайных поцелуев.
Венгрия
В первую секунду Нового года венгры свистят в детские дудочки, рожки, свистульки. Считается, что они отгоняют от жилища злых духов и призывают радость и благополучие.
Шотландия
По обычаю ночью на 1 января мирные граждане палят бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая таким образом Старый год и приглашая Новый год. Огонь, по поверьям, очищает от злых духов и демонов.
Бразилия
Праздник встречи Нового года называется Iemanja. Все едут на пляж, даже те, кто живут далеко от воды. Люди делают подношения морю: чаще всего это цветы на маленьких кораблях из древесины.
Куба
Новогодний бой курантов здесь на один удар короче: вместо 12 раз часы бьют 11. Это связано с тем, что в момент наступления Нового года полагается отдыхать. Тогда грядущий год будет не слишком напряженным, и не придется работать как лошадь. Так что курантам разрешают "помолчать".
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