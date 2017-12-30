Как привести себя в порядок перед Новым годом в домашних условиях

Прежде всего, начните высыпаться. Сон — одна из главных составляющих хорошего внешнего вида. Ложитесь не позднее 23:00 и спите не менее восьми часов в сутки. Начните принимать витамины, например, рыбий жир.

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Как привести в порядок свою фигуру

Откажитесь от алкоголя, потому что он очень калориен. Пейте много воды и зеленого чая. Таким образом вы очистите организм и снизите аппетит. Можно сесть на легкую и короткую диету, не причиняя организму большого вреда. Также стоит отказаться на несколько дней от соли, сладкого, выпечки и белого хлеба, а все привычные порции еды разделить пополам и питаться не менее пяти раз в день.

Не стоит забывать про спорт — полчаса физический упражнений в день помогут подтянуть фигуру и сбросить пару лишних килограммов перед Новым годом.

Как ухаживать за кожей

Быстрый эффект дадут процедуры в профессиональном косметическом салоне — достаточно будет одной процедуры пилинга за несколько дней до праздника. Домашний же уход должен состоять из нескольких процедур, не менее 2-3 раз в неделю.

Очистите кожу лица с помощью распаривания над отваром любой травы, а затем обработайте любым скрабом. После этого нанесите на лицо маску, стягивающую поры. Самый простой вариант — смещать овсянку и щепотку соли, залить водой для разбухания, и нанести на кожу на 20 минут.

Также полезны для кожи будут питательные маски. Их можно купить в любом косметическом отделе, но лучше сделать самой из натуральных ингредиентов.

Для кожи всего тела можно устраивать спа-процедуры. Кажыде 3-4 дня принимайте ванны с морской солью. Она подсушит несовершенства кожи и улучшит кровообращение.

Как ухаживать за волосами

Зимой волосы становятся ломкими, а кончики начинают сечься. За несколько дней до праздника освежите прическу — подравняйте концы. Делайте увлажняющие и питательные маски. Простой вариант — растительное или репейное масло нанесите вечером на кожу головы на 45 минут, закутайте голову в полотенце. А утром снова хорошо промойте водой и шампунем.