Как самостоятельно сделать макияж на Новый год-2018

В новогоднюю ночь девушкам хочется быть особенно красивыми. Они делают акцент не только на выборе наряда, но и макияжа. Макияж на Новый год-2018 должен быть яркий, но не вульгарный. Он должен подчеркивать достоинства вашего лица и скрывать недостатки.
Хозяйка года Желтая Собака оценит декоративную косметику красного, алого или бордового цвета. Те, кому нравятся нежные тона могут использовать розовый цвет. Кроме обычных теней и помады, макияж на Новый год-2018 может включать в себя стразы, блестки, мерцающие тени.
Чтобы не выглядеть вульгарно, сделайте акцент либо на глаза, либо на губы. Если вы собираетесь сделать акцент на губах, хорошо подойдет помада с перламутровым оттенком. Акцентировать внимание на глазах можно с помощью накладных ресниц.
Для макияжа старайтесь использовать качественную косметику от одного производителя. Так вы будете уверены, что в самый разгар новогоднего корпоратива в душном помещении, ваше лицо "не поплывет".
К яркому платью нужен макияж неярких тонов, а цвет кожи должен быть естественным.
Модные тенденции-2018 в новогоднем макияже
Классика новогоднего макияжа — smoky eyes и яркие губы. В этом году можно поэкспериментировать и взять за образец что-нибудь из последних модных показов. Добавьте в образ необычную деталь: серебристую подводку на скулах, помаду странного оттенка, накрасьте веки как крылья экзотических бабочек.
Еще один способ создать запоминающийся новогодний макияж глаз — украсить верхнее веко яркой, блестящей или черной полоской.
Если вы не хотите делать макияж слишком ярким, сделайте однотонный, но из необычных цветов — лимонный, винный. Наносите тени с легкой небрежностью. Не бойтесь нарушать границы — делайте размашистые стрелки, растушеванные до висков, побольше золотых теней.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.