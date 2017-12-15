Как самостоятельно сделать макияж на Новый год-2018

Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Косметика. Фото : Pinterest.com.

Хозяйка года Желтая Собака оценит декоративную косметику красного, алого или бордового цвета. Те, кому нравятся нежные тона могут использовать розовый цвет. Кроме обычных теней и помады, макияж на Новый год-2018 может включать в себя стразы, блестки, мерцающие тени.

Чтобы не выглядеть вульгарно, сделайте акцент либо на глаза, либо на губы. Если вы собираетесь сделать акцент на губах, хорошо подойдет помада с перламутровым оттенком. Акцентировать внимание на глазах можно с помощью накладных ресниц.

Для макияжа старайтесь использовать качественную косметику от одного производителя. Так вы будете уверены, что в самый разгар новогоднего корпоратива в душном помещении, ваше лицо "не поплывет".

К яркому платью нужен макияж неярких тонов, а цвет кожи должен быть естественным.

Модные тенденции-2018 в новогоднем макияже

Классика новогоднего макияжа — smoky eyes и яркие губы. В этом году можно поэкспериментировать и взять за образец что-нибудь из последних модных показов. Добавьте в образ необычную деталь: серебристую подводку на скулах, помаду странного оттенка, накрасьте веки как крылья экзотических бабочек.

Еще один способ создать запоминающийся новогодний макияж глаз — украсить верхнее веко яркой, блестящей или черной полоской.

Если вы не хотите делать макияж слишком ярким, сделайте однотонный, но из необычных цветов — лимонный, винный. Наносите тени с легкой небрежностью. Не бойтесь нарушать границы — делайте размашистые стрелки, растушеванные до висков, побольше золотых теней.