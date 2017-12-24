Как сделать безалкогольные коктейли к застолью на Новый год-2018

Помимо алкоголя на новогоднем столе обязательно должны присутствовать и безалкогольные напитки. Рассказываем, как сделать их яркими и необычными. Дети будут рады попробовать что-нибудь вкусненькое, а взрослые могут похвастаться кулинарными навыками друг перед другом.
Яблочно-морковный фреш с имбирём
Положи в соковыжималку: 2 порезанных зеленых яблока, небольшую очищенную и порезанную морковь 1 шт и корень имбиря 3 дольки, сделай сок и перелей его в охлажденный хайбол, укрась дольками яблока.
Ананасово-яблочный милкшейк
Положи в блендер очищенные и порезанные кружок ананаса и четвертинку зеленого яблока без косточек. Налей кокосовый сироп 20 мл и молоко 100 мл. Добавь в блендер ложку льда и взбей. Перелей в хайбол. Укрась веточкой розмарина и дольками яблока.
Айсберг
Охлади 120 г молока. Добавь в него вишневый сироп 20 г (или другой сироп на выбор, можно заменить вареньем без ягод), сырой яичный желток, 2 ст. ложки сливочного мороженого. Взбей до пены. Готовую смесь перелей в хайбол. Оставшееся мороженое разомни вилкой и осторожно добавь в коктейль.
Виноградный шприцер
В хайбол выложи дольки фруктов (яблок, апельсинов, персика). Стакан сока из белого винограда смешай со стаканом спрайта. Залей шприцером фрукты.
Запечённый смузи
Очисти и порежь банан 1 шт и 2 кружочка ананаса, запеки их в горячей духовке без масла в течение 10 минут, положи в блендер очищенный и порезанный апельсин и запеченные фрукты, добавь столовую ложку дробленого льда и тщательно взбей.
Грейпфрутовый компот
Одного кувшина хватит примерно на 4 хайбола. Положи в кастрюлю тростниковый сахарный песок 6 ст. ложек и налей воду без газа 2 л. Помешивая, доведи до кипения. Положи в воду порезанный грейпфрут 1,5 шт и мяту 3 веточки. Вари еще 10-15 минут и дай остыть. Наполни кувшин кубиками льда на 2/3. Перелей в него остывший компот. Укрась дольками грейпфрута и веточкой мяты.
Вишнёво-пряничный смузи
Положи в блендер 10 ягод свежемороженной вишни и один порезанный пряник, налей 50 мл вишневого сока, добавь дроблёного льда и тщательно взбей.
Брусничный с апельсином
Приготовь 200 мл жасминового чая. Положи в хайбол 9 ложек брусники и три дольки апельсина. Налей горячий жасминовый чай доверху, охлади. Подай с ложкой.
Шмель
Наполни хайбол кубиками льда доверху. Налей апельсиновый сок 100 мл и карамельный сироп 15 мл. Добавь эспрессо 50 мл и аккуратно размешай коктейльной ложкой. Укрась долькой апельсина.
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