Новый год Застолье

Как сделать безалкогольные коктейли к застолью на Новый год-2018

Сегодня, 20:00.
Жизнь

Помимо алкоголя на новогоднем столе обязательно должны присутствовать и безалкогольные напитки. Рассказываем, как сделать их яркими и необычными. Дети будут рады попробовать что-нибудь вкусненькое, а взрослые могут похвастаться кулинарными навыками друг перед другом.

Коктейли.
Коктейли. Фото из архива редакции.

Яблочно-морковный фреш с имбирём

Положи в соковыжималку: 2 порезанных зеленых яблока, небольшую очищенную и порезанную морковь 1 шт и корень имбиря 3 дольки, сделай сок и перелей его в охлажденный хайбол, укрась дольками яблока.

Ананасово-яблочный милкшейк

Положи в блендер очищенные и порезанные кружок ананаса и четвертинку зеленого яблока без косточек. Налей кокосовый сироп 20 мл и молоко 100 мл. Добавь в блендер ложку льда и взбей. Перелей в хайбол. Укрась веточкой розмарина и дольками яблока.

Айсберг

Охлади 120 г молока. Добавь в него вишневый сироп 20 г (или другой сироп на выбор, можно заменить вареньем без ягод), сырой яичный желток, 2 ст. ложки сливочного мороженого. Взбей до пены. Готовую смесь перелей в хайбол. Оставшееся мороженое разомни вилкой и осторожно добавь в коктейль.

Виноградный шприцер

В хайбол выложи дольки фруктов (яблок, апельсинов, персика). Стакан сока из белого винограда смешай со стаканом спрайта. Залей шприцером фрукты.

Запечённый смузи

Очисти и порежь банан 1 шт и 2 кружочка ананаса, запеки их в горячей духовке без масла в течение 10 минут, положи в блендер очищенный и порезанный апельсин и запеченные фрукты, добавь столовую ложку дробленого льда и тщательно взбей.

Грейпфрутовый компот

Одного кувшина хватит примерно на 4 хайбола. Положи в кастрюлю тростниковый сахарный песок 6 ст. ложек и налей воду без газа 2 л. Помешивая, доведи до кипения. Положи в воду порезанный грейпфрут 1,5 шт и мяту 3 веточки. Вари еще 10-15 минут и дай остыть. Наполни кувшин кубиками льда на 2/3. Перелей в него остывший компот. Укрась дольками грейпфрута и веточкой мяты.

Вишнёво-пряничный смузи

Положи в блендер 10 ягод свежемороженной вишни и один порезанный пряник, налей 50 мл вишневого сока, добавь дроблёного льда и тщательно взбей.

Брусничный с апельсином

Приготовь 200 мл жасминового чая. Положи в хайбол 9 ложек брусники и три дольки апельсина. Налей горячий жасминовый чай доверху, охлади. Подай с ложкой.

Шмель

Наполни хайбол кубиками льда доверху. Налей апельсиновый сок 100 мл и карамельный сироп 15 мл. Добавь эспрессо 50 мл и аккуратно размешай коктейльной ложкой. Укрась долькой апельсина.

Алые паруса

Наполни хайбол кубиками льда доверху. Налей лимонный сок 15 мл и сироп розы 20 мл. Долей спрайт доверху и аккуратно размешай коктейльной ложкой. Можно украсить лепестками роз.

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