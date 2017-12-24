Как сделать безалкогольные коктейли к застолью на Новый год-2018

Яблочно-морковный фреш с имбирём Положи в соковыжималку: 2 порезанных зеленых яблока, небольшую очищенную и порезанную морковь 1 шт и корень имбиря 3 дольки, сделай сок и перелей его в охлажденный хайбол, укрась дольками яблока.

Ананасово-яблочный милкшейк Положи в блендер очищенные и порезанные кружок ананаса и четвертинку зеленого яблока без косточек. Налей кокосовый сироп 20 мл и молоко 100 мл. Добавь в блендер ложку льда и взбей. Перелей в хайбол. Укрась веточкой розмарина и дольками яблока.

Айсберг Охлади 120 г молока. Добавь в него вишневый сироп 20 г (или другой сироп на выбор, можно заменить вареньем без ягод), сырой яичный желток, 2 ст. ложки сливочного мороженого. Взбей до пены. Готовую смесь перелей в хайбол. Оставшееся мороженое разомни вилкой и осторожно добавь в коктейль.

Виноградный шприцер В хайбол выложи дольки фруктов (яблок, апельсинов, персика). Стакан сока из белого винограда смешай со стаканом спрайта. Залей шприцером фрукты.

Запечённый смузи Очисти и порежь банан 1 шт и 2 кружочка ананаса, запеки их в горячей духовке без масла в течение 10 минут, положи в блендер очищенный и порезанный апельсин и запеченные фрукты, добавь столовую ложку дробленого льда и тщательно взбей.

Грейпфрутовый компот Одного кувшина хватит примерно на 4 хайбола. Положи в кастрюлю тростниковый сахарный песок 6 ст. ложек и налей воду без газа 2 л. Помешивая, доведи до кипения. Положи в воду порезанный грейпфрут 1,5 шт и мяту 3 веточки. Вари еще 10-15 минут и дай остыть. Наполни кувшин кубиками льда на 2/3. Перелей в него остывший компот. Укрась дольками грейпфрута и веточкой мяты.

Вишнёво-пряничный смузи Положи в блендер 10 ягод свежемороженной вишни и один порезанный пряник, налей 50 мл вишневого сока, добавь дроблёного льда и тщательно взбей.

Брусничный с апельсином Приготовь 200 мл жасминового чая. Положи в хайбол 9 ложек брусники и три дольки апельсина. Налей горячий жасминовый чай доверху, охлади. Подай с ложкой.

Шмель Наполни хайбол кубиками льда доверху. Налей апельсиновый сок 100 мл и карамельный сироп 15 мл. Добавь эспрессо 50 мл и аккуратно размешай коктейльной ложкой. Укрась долькой апельсина.