Как сделать елку своими руками к Новому году-2018

Елка. Фото : СС0. Елки на Новый год. Фото : www.svoimi-rukamy.com. Елки на Новый год. Фото : www.svoimi-rukamy.com. Елки на Новый год. Фото : www.svoimi-rukamy.com. Елки на Новый год. Фото : www.svoimi-rukamy.com. Елки на Новый год. Фото : www.svoimi-rukamy.com. Елки на Новый год. Фото : www.svoimi-rukamy.com. Елки на Новый год. Фото : www.svoimi-rukamy.com. Елки на Новый год. Фото : www.svoimi-rukamy.com.

Мешковина

Эти необычные елочки из мешковины делаются просто. Для этого потребуется ткань. Ее можно покрасить самостоятельно или сразу купить нужного цвета. Можно использовать любую ткань, но мешковина смотрится удачнее. Вырезаем круги подходящего диаметра, смачиваем в клее ПВА и надеваем на основание (им может быть кусок толстой ветки или свернутый в трубку декорированный нитками картон). Красиво раскладываем складки и даем материалу высохнуть.

Перья

Перья подрезают и окрашивают в пищевом красителе. После высыхания приклеивают к ним бусинки или другие украшения. Из ватмана сделаем конус, приклеим к нему перья в шахматном порядке, чтобы бумага не проглядывала.

Штакетник

Один из самых оригинальных декоров. Главное — подобрать размер палок. Готовое изделие можно декорировать на любой вкус и цвет. Еще ярче такой декор станет, если повесить на него светящуюся гирлянду.

Шишки и кружки цитрусовых

Картон или плотную бумагу складываем в конус. Можно заранее нарезать кружки цитрусовых и просушить их. Готовый декор продается в магазинах. Наклеиваем на конус шишки и кружочки цитрусовых с помощью клеевого пистолета. Елочка может состоять исключительно из шишек или одних кружочков. Но если из смешать, получится интересно. Макушку можно украсить звездой или большой шишкой.

Макароны

Макароны — замечательный материал для поделок. Дети охотно примут участие в создании новогодней елочки. Для поделки потребуются конус из пластика либо пенопласта, разнообразных форм и размеров макароны, клей ПВА, краска и кисточка.

Конус окрашиваем в любой понравившийся цвет и даем высохнуть. А затем приклеиваем к нему макароны в любом порядке. Когда клей высохнет, макароны покрасьте в два слоя. Получится необычная елка к Новому году-2018.

Нитки

Возьмите лист ватмана сделайте из него конус. Обмажьте конус клеем и начните обматывать его нитью зеленого цвета. Когда клей высохнет, отделите конус от бумаги. Готовую елочку украсьте различными аксессуарами.

Флористическая сетка

Сетку можно купить в цветочных магазинах. Из картона мастерим конус и оборачиваем его целлофаном или пищевой пленкой. Флористическую сетку нарезаем на куски и каждый кусок опускаем в емкость с клеем ПВА. Наклейте отрезки на конус. Стыки для надежности проклейте еще раз. Используйте булавки, чтобы ваша поделка не разошлась по швам.

Можно выбрать несколько цветов сетки и наклеить еще один слой. Конструкция должна хорошо просохнуть. Тогда ее легко можно будет снять с конуса. Елку можно украсить гирляндой.

Конфеты

Это не только украшение дома, но еще и отличный подарок для сладкоежек. Смастерите конус из картона, а затем степлером или скотчем закрепите на нем конфеты и обмотайте мишурой.

Бумага

Нарежьте полосы цветной бумаги. Они должны иметь одинаковую длину и ширину. При этом каждая полоска должна быть склеена скотчем для того, чтобы получилась петелька. После чего все петельки приклеиваются на полоску скотча.

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