Как сделать красочные новогодние гирлянды

Конечно, новогоднее настроение может возникнуть само собой. но лучше не полагаться на волю случая и взять все в свои руки. Начать можно с новогодних гирлянд. Тем более, что их изготовление не требует особых финансовых затрат. Все что понадобиться – это цветная бумага, ленты, клей, блестки и подручный материал, вроде ватных палочек.
Симпатичная компания
Гирляндой могут стать композиции, наклеенные на ленту. Например, возьмите несколько разноцветных треугольников из бумаги. Сложите их гармошкой, чтобы придать объем. На красный приклейте ватный диск, чтобы торчал небольшой кончик. Если нарисовать глазки, красный нос и приклеить ватную палочку, то получится Дед Мороз. К нему может присоединиться елка, снеговик, ангел. Прикрепите фигурки на ленту, а получившуюся гирлянду – на стену или елку.
Вместо этой великолепной компании на ленту можно прикрепить елки, снежинки, звездочки и другие новогодние поделки. Для их изготовления в канцелярских магазинах есть масса самой разнообразной бумаги, в том числе с уже новогодними принтами.
А вместо ленты, кстати, некоторые используют мишуру. Бумажные игрушки к ней лучше подвешивать за тонкие ленточки.
Чудо-гармошка
Этот вид гирлянд из повторяющихся сюжетов подойдет для людей, которые любят что-то посложнее, позамысловатее. Найдите в сети трафареты снеговиков, домиков, ангелов, оленей, птичек. Запаситесь длинными кусками бумаги, которые нужно будет сложить гармошкой, обведите трафарет и вырежете.
На ниточке
Кстати, гирлянда может быть не только горизонтальной – традиционной. Окна, лампы, уголки отдыха или, наоборот, веселия могут украсить подвешенные за один конец "вертикальные" гирлянды. На нити и ленты нанизывают… Нанизывают все что угодно. Это могут быть бумажные снежинки, разноцветные круги-пуговицы, звезды и ажурные варежки. Их отлично дополняют бусины и мишура.
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