Как сделать красочные новогодние гирлянды

Симпатичная компания

Гирляндой могут стать композиции, наклеенные на ленту. Например, возьмите несколько разноцветных треугольников из бумаги. Сложите их гармошкой, чтобы придать объем. На красный приклейте ватный диск, чтобы торчал небольшой кончик. Если нарисовать глазки, красный нос и приклеить ватную палочку, то получится Дед Мороз. К нему может присоединиться елка, снеговик, ангел. Прикрепите фигурки на ленту, а получившуюся гирлянду – на стену или елку.

Вместо этой великолепной компании на ленту можно прикрепить елки, снежинки, звездочки и другие новогодние поделки. Для их изготовления в канцелярских магазинах есть масса самой разнообразной бумаги, в том числе с уже новогодними принтами.

А вместо ленты, кстати, некоторые используют мишуру. Бумажные игрушки к ней лучше подвешивать за тонкие ленточки.