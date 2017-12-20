Как сделать потрясающие новогодние фотографии

Новый год. Картинки. Фото : СС0. Новый год. Картинки. Фото : СС0. Новый год. Картинки. Фото : СС0. Новый год. Картинки. Фото : СС0. Новый год. Фото : СС0. Новый год. Картинки. Фото : СС0. Мечты. Новый год. Фото : СС0. Новый год. Картинки. Фото : СС0. Новый год. Картинки. Фото : СС0. Гирлянда. Фото : СС0. Новый год. Картинки. Фото : СС0. Новый год. Картинки. Фото : СС0.

Перед тем, как начать съемку советуют прочитать инструкцию фотоаппарата и узнать все возможности камеры. Чтобы кадр получился светлым, ярким и продуманным, подготовьте в квартире место для фотосессий. Это может быть новогодняя елка, диван с пледом, камин и многое другое.

Соберите необходимый реквизит для съемки — гирлянды, елочные шары, костюмы, бенгальские огни, мишуру, искусственный снег и другое. Эксперты также советуют не заставлять человека позировать на камеру и ставить его четко по центру кадра — это может сделать снимок скучным.

Днем 31 декабря откройте шторы, чтобы в комнату проник солнечный свет. Нарядитесь, сядьте рядом с елкой так, чтобы естественный свет падал на вас. Главное, не снимайте против света.

В темное время суток погасите все искусственные источники света и включите гирлянду на елке. Можете зажечь свечи или взять дополнительные гирлянды в руки. Обязательно выключите вспышку на фотоаппарате. Так у вас получатся живые и яркие фотографии, передающие новогоднюю атмосферу.

Идеи для новогодних фотографий

Посадите позирующего под елку, чтобы символ Нового года выступил в роли фона. Человеку можно дать в руки новогоднюю игрушку или подарок. Постарайтесь словить эмоции. Дайте друзьям в руки изображение "2018 год", попросите улыбаться. После можно собрать коллаж из серии похожих фотографий. Предложите друзьям взять в руки мандарины, пусть они обыграют этот "реквизит" — попробуют жонглировать, откусить, показать и т.д. Фотографии с момента украшения елки могут стать ярким дополнением в семейном фотоальбоме. Если не хотите обычных снимков под елкой, возьмите стеклянных новогодний шар. Встаньте с друзьями напротив шара и сфотографируйте отражение в нем. Светящиеся гирлянды помогут создать сказочные фотографии даже в помещении, в котором нет света. Заранее подготовьте маски, бороды, шапки Деда Мороза, вырежьте их из бумаги и приклейте к ним длинные тонкие палочки.

Если ты камерой на "ты"

Сделать атмосферные новогодние снимки можно с помощью боке. В переводе с японского языка это слово означает как "размытость". Эта техника позволяет получать по-настоящему новогодние картинки.

Для того, чтобы их сделать, понадобится светосильный объектив. Однако попробовать снять фотографии с размытым фоном можно и любым другим объективом.

Чтобы получился яркий новогодний снимок, можно сфотографировать игрушки и разные предметы на фоне гирлянд. Рекомендуют выключить свет в комнате, поставить камеру на штатив — компенсировать нехватку света можно с помощью длинной выдержки.

Объект съемки должен находиться как можно ближе к фотоаппарату и подсвечиваться сбоку любым источником света. Подойдет даже карманный фонарик. Главное, чтобы свет не падал в сторону "источника" боке.

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