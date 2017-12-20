Новый год Имидж

Как сделать потрясающие новогодние фотографии

Сегодня, 20:28.
Жизнь

Новый год-2018 — самое подходящее время для создания ярких и позитивных кадров. Праздничные фотографии украсят ваш Instagram и поднимут новогоднее настроение друзьям. Altapress.ru подобрал несколько идей, как создать потрясающие снимки в домашних условиях.  

Перед тем, как начать съемку советуют прочитать инструкцию фотоаппарата и узнать все возможности камеры. Чтобы кадр получился светлым, ярким и продуманным, подготовьте в квартире место для фотосессий. Это может быть новогодняя елка, диван с пледом, камин и многое другое.

Соберите необходимый реквизит для съемки — гирлянды, елочные шары, костюмы, бенгальские огни, мишуру, искусственный снег и другое. Эксперты также советуют не заставлять человека позировать на камеру и ставить его четко по центру кадра — это может сделать снимок скучным.

Днем 31 декабря откройте шторы, чтобы в комнату проник солнечный свет. Нарядитесь, сядьте рядом с елкой так, чтобы естественный свет падал на вас. Главное, не снимайте против света.

В темное время суток погасите все искусственные источники света и включите гирлянду на елке. Можете зажечь свечи или взять дополнительные гирлянды в руки. Обязательно выключите вспышку на фотоаппарате. Так у вас получатся живые и яркие фотографии, передающие новогоднюю атмосферу.

Подарки. Новый год.
Подарки. Новый год.

Идеи для новогодних фотографий

Посадите позирующего под елку, чтобы символ Нового года выступил в роли фона. Человеку можно дать в руки новогоднюю игрушку или подарок. Постарайтесь словить эмоции.

Дайте друзьям в руки изображение "2018 год", попросите улыбаться. После можно собрать коллаж из серии похожих фотографий.

Предложите друзьям взять в руки мандарины, пусть они обыграют этот "реквизит" — попробуют жонглировать, откусить, показать и т.д.

Фотографии с момента украшения елки могут стать ярким дополнением в семейном фотоальбоме.

Если не хотите обычных снимков под елкой, возьмите стеклянных новогодний шар. Встаньте с друзьями напротив шара и сфотографируйте отражение в нем.

Светящиеся гирлянды помогут создать сказочные фотографии даже в помещении, в котором нет света.

Заранее подготовьте маски, бороды, шапки Деда Мороза, вырежьте их из бумаги и приклейте к ним длинные тонкие палочки.

Если ты камерой на "ты"

Сделать атмосферные новогодние снимки можно с помощью боке. В переводе с японского языка это слово означает как "размытость". Эта техника позволяет получать по-настоящему новогодние картинки.

Для того, чтобы их сделать, понадобится светосильный объектив. Однако попробовать снять фотографии с размытым фоном можно и любым другим объективом.

Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.

Чтобы получился яркий новогодний снимок, можно сфотографировать игрушки и разные предметы на фоне гирлянд. Рекомендуют выключить свет в комнате, поставить камеру на штатив — компенсировать нехватку света можно с помощью длинной выдержки.

Объект съемки должен находиться как можно ближе к фотоаппарату и подсвечиваться сбоку любым источником света. Подойдет даже карманный фонарик. Главное, чтобы свет не падал в сторону "источника" боке.

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