Как сделать снежинки из бумаги к Новому году-2018

Самое простое украшение дома к Новому году-2018 — это бумажные снежинки. Сделать их может даже ребенок. Снежинки можно наклеить на окна или мебель, повесить на елку. Главное - взять руки ножницы, бумагу и простой карандаш.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Снежинки. Фото : 3ladies.su.
Достаточно заготовить несколько квадратных листов бумаги и свернуть из как показано на схеме, а потом нанести простым карандашом часть рисунка и вырезать маникюрными ножницами.
Если оставить внутри снежинки отверстие, то из нее можно сделать и другое оригинальное украшение — балерину с ажурной юбкой, которая будет развеваться от малейшего дуновения ветерка. Таких балерин можно повесить на елку или люстру.
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