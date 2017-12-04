Как сделать снежинки из бумаги к Новому году-2018

Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su. Снежинки. Фото : 3ladies.su.

Достаточно заготовить несколько квадратных листов бумаги и свернуть из как показано на схеме, а потом нанести простым карандашом часть рисунка и вырезать маникюрными ножницами.

Если оставить внутри снежинки отверстие, то из нее можно сделать и другое оригинальное украшение — балерину с ажурной юбкой, которая будет развеваться от малейшего дуновения ветерка. Таких балерин можно повесить на елку или люстру.

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