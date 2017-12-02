Как сделать собаку своими руками на Новый год-2018

Символ 2018 года — собака. Удивить своих близких и украсить дом так, чтобы понравилось хозяйке года, можно своими руками. Елочные игрушки в виде собак, подушки, мягкие игрушки — такому подарку, сделанному с душой, будут рады очень многие.
Игрушка для ёлки
Чтобы сделать своими руками игрушку собаки, вам понадобятся: несколько пробок, зубочистки, бусины, проволока, краска, клеевой пистолет, шпагат и пряжа.
На то, чтобы сделать игрушку, у вас уйдет всего несколько минут. Сначала из картона вырезаете детали собаки: лапы, уши, хвост. Все детали склеиваете с помощью клеевого пистолета. Глаза из бусин можно нанизать на проволоку, тогда они будут двигаться. Хвост — петелька из шпагата. Язык и шарф собаки можно сделать из пряжи.
Собака из пластилина
Такую поделку на Новый год-2018 сделать очень просто. Чтобы слепить собаку, вам понадобится несколько кусков пластилина разного цвета.
Возьмите три куска разного цвета (например, коричневого, белого и черного), разделите основной цвет на три части. Из первой скатайте небольшой шар. А вторую поделите на 5 маленьких частей и скатайте их шариками — это будут нос и лапы собаки. Из белого пластилина сделайте два кружка — глаза. Уши и хвост сделайте из третьего цвета пластилина. Разделите его на три части, слепите из них продолговатые детали в виде ушей и хвоста.
Собака-подушка
Такая новогодняя поделка украсит ваш интерьер и может стать отличным подарком близким людям. Для этого вам понадобятся: маленькие лоскуты ткани, наполнитель для будущей подушки (синтепон, вата или лоскуты ткани), ножницы, иголка и нитки.
Вырежьте из ткани два одинаковых квадрата, а из маленьких лоскутов — два треугольных уха. Сшейте квадраты с изнаночной стороны и не забудьте вшить уши. Одну сторону оставьте свободной, чтобы затем набить подушку. Затем нарисуйте мелом на ткани подушки рожицу. Из лоскутов вырежьте нос, улыбку и язык собаки и пришейте их по рисунку. Набейте подушку наполнителем и зашейте последнюю сторону.
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