Как сделать собаку своими руками на Новый год-2018

На то, чтобы сделать игрушку, у вас уйдет всего несколько минут. Сначала из картона вырезаете детали собаки: лапы, уши, хвост. Все детали склеиваете с помощью клеевого пистолета. Глаза из бусин можно нанизать на проволоку, тогда они будут двигаться. Хвост — петелька из шпагата. Язык и шарф собаки можно сделать из пряжи.

Собака из пластилина

Такую поделку на Новый год-2018 сделать очень просто. Чтобы слепить собаку, вам понадобится несколько кусков пластилина разного цвета.

Возьмите три куска разного цвета (например, коричневого, белого и черного), разделите основной цвет на три части. Из первой скатайте небольшой шар. А вторую поделите на 5 маленьких частей и скатайте их шариками — это будут нос и лапы собаки. Из белого пластилина сделайте два кружка — глаза. Уши и хвост сделайте из третьего цвета пластилина. Разделите его на три части, слепите из них продолговатые детали в виде ушей и хвоста.