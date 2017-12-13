Где в Барнауле найти эксклюзивные восточные сладости к Новому году

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Восточные сладости — это настоящий кладезь витаминов. В этих сладостях нет консервантов и искусственных красителей — они изготовлены только из натуральных растительных продуктов.

Продукцию, продаваемую у нас, вы не встретите ни в одном магазине города. Ассортимент приятно удивит как самого изысканного гурмана, так и любителя сладенького.

К Новому году в магазинах "Sunduk-Funduk" новое поступление халвы, джезерье, лукума, пишмание, чурчхелы и настоящего индийского чая и кофе.

Мы ждем вас по адресам: пр-т Ленина 102-в, ТЦ "Пионер", 1-й этаж, отдел "Sunduk-Funduk"

ул. Малахова, 86-в, ТЦ "Весна", 1-й этаж, отдел "Восточные сладости"

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