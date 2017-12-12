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Как украшают улицы и площади Барнаула к Новому году-2018

Сегодня, 06:18.
Жизнь

Власти и бизнес Барнаула продолжают украшать город гирляндами и светящимися конструкциями. Новые новогодние объекты появились на площади Октября, на проспектах Комсомольский и Калинина, а также на улице Кулагина, сообщает официальный сайт мэрии Барнаула.

Одним из первых в городу установили светодинамический фонтан на площади Октября. Его дополняют световые конструкции и светящаяся бахрома. Недавно здесь украсили магазины, которые находятся в Доме под шпилем, а также Молодежный театр Алтая и другие здания.

По данным городских властей, в ближайшее время на Нулевом километре начнут устанавливать огромный фонтан. Ранее сообщалось, что на его украшение используют более километра дюралайта и около 300 квадратных метров светодиодной сетки.

Праздничные украшения появились на также на въезде в город. Световые элементы и конструкции разместили на опорах наружного освещения, новые динамичные подсветки и гирлянды смонтировали на жилых домах и строящихся зданиях.

Предприятия, организации и учреждения города начали по-новогоднему украшать свои фасады и территории. К примеру, новогодние гирлянды уже висят на зданиях Барнаултрансмаша, Барнаульского станкостроительного завода, Сибпромжелдортранса и многих других.

В Барнауле установили светящиеся сани с оленями.
В Барнауле установили светящиеся сани с оленями.

Ранее в центре Барнаула установили светящиеся сани с оленями. 

Барнаульцы делятся в соцсетях снимками города, украшенного новогодней иллюминацией.

#мой#любимый#город#барнаул#22#🖤#ночной#барнаул22#❄️ Люблю всем сердцем.........

Публикация от Трошина Александра (@aleksa__tro)

Праздник к нам приходит ✨🎄🕰 🔹🔹🔹 📮 Фото: @_____nj_____ ➖➖➖➖➖ #barnaulrussia #barnaul #барнаул

Публикация от Барнаул | Россия 🇷🇺 (@barnaulrussia)

#ночнойгород #гуляем

Публикация от Ярослав (@rich.rehtin)

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