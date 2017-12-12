Как украшают улицы и площади Барнаула к Новому году-2018

Власти и бизнес Барнаула продолжают украшать город гирляндами и светящимися конструкциями. Новые новогодние объекты появились на площади Октября, на проспектах Комсомольский и Калинина, а также на улице Кулагина, сообщает официальный сайт мэрии Барнаула.
Одним из первых в городу установили светодинамический фонтан на площади Октября. Его дополняют световые конструкции и светящаяся бахрома. Недавно здесь украсили магазины, которые находятся в Доме под шпилем, а также Молодежный театр Алтая и другие здания.
По данным городских властей, в ближайшее время на Нулевом километре начнут устанавливать огромный фонтан. Ранее сообщалось, что на его украшение используют более километра дюралайта и около 300 квадратных метров светодиодной сетки.
Праздничные украшения появились на также на въезде в город. Световые элементы и конструкции разместили на опорах наружного освещения, новые динамичные подсветки и гирлянды смонтировали на жилых домах и строящихся зданиях.
Предприятия, организации и учреждения города начали по-новогоднему украшать свои фасады и территории. К примеру, новогодние гирлянды уже висят на зданиях Барнаултрансмаша, Барнаульского станкостроительного завода, Сибпромжелдортранса и многих других.
Ранее в центре Барнаула установили светящиеся сани с оленями.
Барнаульцы делятся в соцсетях снимками города, украшенного новогодней иллюминацией.
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