Как украшают улицы и площади Барнаула к Новому году-2018

Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org. Новогодний Барнаул. Фото : barnaul.org.

Одним из первых в городу установили светодинамический фонтан на площади Октября. Его дополняют световые конструкции и светящаяся бахрома. Недавно здесь украсили магазины, которые находятся в Доме под шпилем, а также Молодежный театр Алтая и другие здания.

По данным городских властей, в ближайшее время на Нулевом километре начнут устанавливать огромный фонтан. Ранее сообщалось, что на его украшение используют более километра дюралайта и около 300 квадратных метров светодиодной сетки.

Праздничные украшения появились на также на въезде в город. Световые элементы и конструкции разместили на опорах наружного освещения, новые динамичные подсветки и гирлянды смонтировали на жилых домах и строящихся зданиях.

Предприятия, организации и учреждения города начали по-новогоднему украшать свои фасады и территории. К примеру, новогодние гирлянды уже висят на зданиях Барнаултрансмаша, Барнаульского станкостроительного завода, Сибпромжелдортранса и многих других.

Ранее в центре Барнаула установили светящиеся сани с оленями.

Барнаульцы делятся в соцсетях снимками города, украшенного новогодней иллюминацией.