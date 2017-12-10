Как украсить елку на Новый год-2018

Елка. Украшения. Новый год. Фото : СС0. Елка. Украшения. Новый год. Фото : СС0. Елка. Украшения. Новый год. Фото : СС0. Елка. Украшения. Новый год. Фото : СС0. Елка.Новый год. Фото : СС0.

Наряд для елки в 2018 году должен соответствовать не только дизайнерским решениям, но и символу наступающего года — Желтой Собаки. Беспорядочные дождик, гирлянды и игрушки на ветках оставьте для других годов. В преддверии 2018 года следует учитывать и пожелания и предпочтения символа наступающего года.

Расположение украшений на елочке-2018

Начинать украшение елки нужно с гирлянд, а уже после приступать к игрушкам. Красиво смотрится винтовое расположение игрушек одинакового вида, но разных цветов. Подобная "архитектура" подчеркивается мишурой, которая должна повторять линию гирлянд.

Можно украсить елку, расположив игрушки по продольным линиям. Тогда и гирлянду придется не накручивать на елку, а спустить с вершины вдоль ветвей к основанию. Такая конструкция оформляется мишурой. Не обязательно вешать все элементы декора по линиям. Мишуру можно завязать огромными бантами и расположить между "линиями".

При "кольцевом" способе расположения игрушек нужно размещать игрушки на одном уровне. Здесь оригинально будут смотреться шары, увеличивающиеся в размерах к низу елочки. Можно располагать украшения в произвольном порядке. Важнее придерживаться определенного стиля в украшении елки.

Существует несколько стилей украшения новогодней елки.

Традиционный стиль в украшении новогодней елки Если вам не хочется бегать за эксклюзивными игрушками, то можно придумать оригинальный наряд для елки из того, что уже есть. Традиционный стиль предполагает обычные украшения. Для "образа" можно использовать банты и подарочные ленты. Кончики иголок можно сбрызнуть блестящим лаком. Декорировать елку можно также новогодними открытками и картинками. Европейский стиль украшение елки Этот стиль считается наиболее распространенным в современное время. В оформлении используется только два или три гармоничных цвета. Елочные шары должны быть одной текстуры. В качестве украшения подойдут банты из лент, бусы, снежинки, елочные шишки, звездочки, цветы, фигурки снеговиков. Гирлянды могут стать ярким дополнением, однако они не должны затмевать собой игрушки. Элегантная елка в европейском стиле всегда неприхотлива в оформлении. Елка в стиле кантри Это стиль позволит раскрыться вашим талантам. Для елки понадобятся украшения, созданные своими руками. Ограничений по цвету нет, украшения могут быть разных размеров. Материал "игрушек" не имеет большого значения: это могут быть вязанные вещи, игрушки из ткани, различные бусы и другое. Елка в экостиле Главное в таком стиле — умеренность и простота. Чем меньше красок и материалов — тем лучше. Создать елку советуют из любых подручных материалов, игрушки должны быть светлых оттенков. Для украшения можно использовать фигурки оленей, ангелочков, звездочки, носочки и многое другое. В экостиле используются поделки из натуральных материалов. Этот стиль идеально подойдет тем,кто любит заниматься творчеством с собственным ребенком. Создайте игрушки из шишек, дерева, соленого теста, сушеных фруктов, заготовленных ракушек, каштанов и желудей. Дополните образ новогодней красавицы фигурками животных, которые можно связать или сшить. Украшение елки в стиле прованс Этот стиль сочетает цвета постельных оттенков и натуральные материалы. Здесь подойдут лавандовый, синий, голубой, бежевый, коричневый цвет. В качестве украшений подойдут белые и синие шары, а также снежинки, банты из ленты, искусственные цветы, миниатюрные елочки, снеговики, вязаные украшения. Главное, чтобы все эти элементы на елке не были "кричащими", потому что стиль прованс предполагает нежность и спокойный уют. Креативное украшение елки Украшение новогоднего деревца может стать своеобразным самовыражением. В разных офисах принято оформлять елку продуктом этого предприятия. В библиотеке или редакции украшают стилизованными "томиками" или газетами, в кафе — кондитерскими изделиями. В украшении елки можно отразить свои мысли или мечты. Допустим, если хотите на море, то нарядите елку в морском стиле. Если хотите удивить близких — может сделать своими руками игрушки с фотографиями друзей и близких. Такая елка не только порадует и заинтересует гостей, но и будет напоминать вам о приятных событиям. Украсить верхушку елки Обычно, на верхушку елки покупают традиционную звезду. Но иногда размечают символ года, ангелочка, бант и многое другое. На помощь могут прийти конфеты, апельсины, мандарины, а также лимоны, фольга, орехи. Внизу ёлки можно поставить фигуры Снегурочки и Деда Мороза, а на ветках елки развешать дождики и мишуру. Интересные аксессуары своими руками Для украшения елки можно купить готовые блестящие снежинки из пластика. Украсить снежинки можно бисером, блестящим лаком, бусинами, яркой вышивкой или красками. Полки на Новый год смогут добавить уникальности вашей елке. Обычные шишки можно декорировать красками, блестками и многим другим. Добавить оригинальности в оформлении елки поможет искусственный снег.

Сочетания цветов на новогодней ёлке-2018

Символ 2018 года — Жёлтая Земляная Собака. Поэтому нарядить елку советуют желтым, золотистым или янтарным цветом. В украшении дома лучше использовать свечи, гирлянды, светильники и различные статуэтки этих цветов.

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