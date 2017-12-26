Как украсить квартиру на Новый год-2018

В Новый год каждый украшает свое жилье, стараясь создать сказочную и уютную атмосферу. Но не все украшают дома в тематику наступающего года. Altapress.ru собрал идеи, как украсить дом к встрече Нового года-2018, чтобы это понравилось его покровительнице Желтой Земляной Собаке.
Хозяйке года нравятся спокойные оттенки в теплых тонах. В декоре можно использовать желтый, красный, золотой, серебристый, бежевый, зеленый и небесно-голубой цвета, или нейтральные белый и черный. Европейская мода предлагает нам использовать новогодние украшения двух-трех цветов и их оттенков. Интерьер в такой цветовой гамме выглядит стильно. Главное, чтобы цвета, которые вы будете использовать, не соперничали друг с другом.
Выбирайте украшения из натуральных материалов — минералов, камней, бумаги, металла, древесины, глины.
Прежде всего, надо украсить прихожую. Повесьте на дверь новогодний венок с елочными игрушками. На зеркало разместите мишуру или снежинки, или маленькую фигуру Деда Мороза.
Собака любит семейные традиции, поэтому в качестве украшений интерьера можно использовать семейные реликвии — фотографии, портреты, письма, бижутерию. Кроме обычных шаров и игрушек, повесьте на елку фигурку собаки.
Стены дома украсьте снежинками, мишурой и гирляндами. Главное, не перегружайте комнаты украшениями, чтобы они не выглядели захламленными. На пол можно поставить декоративные пустые коробки с подарками, на тумбочки и полки — свечи, мягкие игрушки.
Советуют не использовать украшения с кошками, это может разозлить хозяйку года.
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