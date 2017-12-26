Как украсить квартиру на Новый год-2018

Дом, украшенный к Рождеству. США. Фото : markushenttonen.com. Украшение дома к Новому году. Интерьер. Новый год. Фото : Pinterest.com. Украшение дома к Новому году. Интерьер. Новый год. Фото : Pinterest.com. Украшение дома к Новому году. Интерьер. Новый год. Фото : Pinterest.com. Украшение дома к Новому году. Интерьер. Новый год. Фото : Pinterest.com. Украшение дома к Новому году. Интерьер. Новый год. Фото : Pinterest.com. Украшение дома к Новому году. Интерьер. Новый год. Фото : Pinterest.com. Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru.

Хозяйке года нравятся спокойные оттенки в теплых тонах. В декоре можно использовать желтый, красный, золотой, серебристый, бежевый, зеленый и небесно-голубой цвета, или нейтральные белый и черный. Европейская мода предлагает нам использовать новогодние украшения двух-трех цветов и их оттенков. Интерьер в такой цветовой гамме выглядит стильно. Главное, чтобы цвета, которые вы будете использовать, не соперничали друг с другом.

Выбирайте украшения из натуральных материалов — минералов, камней, бумаги, металла, древесины, глины.

Прежде всего, надо украсить прихожую. Повесьте на дверь новогодний венок с елочными игрушками. На зеркало разместите мишуру или снежинки, или маленькую фигуру Деда Мороза.

Собака любит семейные традиции, поэтому в качестве украшений интерьера можно использовать семейные реликвии — фотографии, портреты, письма, бижутерию. Кроме обычных шаров и игрушек, повесьте на елку фигурку собаки.

Стены дома украсьте снежинками, мишурой и гирляндами. Главное, не перегружайте комнаты украшениями, чтобы они не выглядели захламленными. На пол можно поставить декоративные пустые коробки с подарками, на тумбочки и полки — свечи, мягкие игрушки.

Советуют не использовать украшения с кошками, это может разозлить хозяйку года.