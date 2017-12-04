Как выбрать искусственную елку на Новый год-2018

Искусственные елки в качестве альтернативы живым деревцам выбирают все чаще. Хотя пластиковая елочка может обойтись дороже, зато не надо губить лес и мучиться с установкой. Кроме того, с нее не падают иголки, и не так страшно, если ее повалит кот. В Барнауле искусственные ёлки уже начали продавать. Рассказываем, как выбрать искусственное дерево, чтобы Новый год Желтой Собаки не был омрачен.
Материал
Есть два способа сделать искусственную ёлку. Их изготавливают либо литьём, либо из ПВХ (это обычная леска) на алюминиевом каркасе. Литая пластиковая ёлка качественнее, но и цена ее выше. В зависимости от размера и дополнительных украшений цена может достигать 30-80 тысяч рублей. Прослужит такое дерево до 50 лет, то есть практически вечно.
Ёлка из ПВХ тоже может долго служить. В продаже есть ёлки со встроенной светодиодной или волоконно-оптической подсветкой. Цена деревца зависит и от материала, и от количества дополнительных украшений (имитация снега на ветках, шишки, игрушки, гирлянды, подсветка).
Цвет и размер
В Барнауле есть выбор от крошечных ёлочек до огромных пятиметровых. Цена их варьируется от 500 до 35 тысяч рублей и выше. Для стандартной квартиры подойдёт ёлка в человеческий рост - примерно 160 - 180 сантиметров. В среднем такое дерево стоит 4-6 тысяч рублей.
Подставка
В идеале должна быть металлической, пластмассовые подставки слишком хрупкие.
Ветки
Части елки должны хорошо закрепляться. Гибкость - тоже важное качество и его стоит проверить. Выбирая гибкую елку, не нужно будет беспокоиться о хранении: просто прижмите ветки к стволу, и она будет занимать меньше места. Более того, если ветви гибкие, при установке можно придать им какое угодно направление и сделать что-нибудь интереснее, чем просто новогоднее дерево.
Иголки
Это то, что обязательно нужно проверять при покупке. Иголки не должны отрываться и падать с дерева, если за них подёргать. В качественных ёлках иголки не острые, а имеют закругленный конец. Это особенно важно с точки зрения безопасности, если дома есть дети и животные
Экологичность
Елка не должна пахнуть пластиком. Идеальная пластиковая елка вовсе не имеет запаха. Леска, из которой производят качественные деревья, безопасна. Но качество не определишь на глаз. Не стесняйтесь спросить у продавца сертификат.
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