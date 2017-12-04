Как выбрать искусственную елку на Новый год-2018

Краткое содержание

Материал

Есть два способа сделать искусственную ёлку. Их изготавливают либо литьём, либо из ПВХ (это обычная леска) на алюминиевом каркасе. Литая пластиковая ёлка качественнее, но и цена ее выше. В зависимости от размера и дополнительных украшений цена может достигать 30-80 тысяч рублей. Прослужит такое дерево до 50 лет, то есть практически вечно.

Ёлка из ПВХ тоже может долго служить. В продаже есть ёлки со встроенной светодиодной или волоконно-оптической подсветкой. Цена деревца зависит и от материала, и от количества дополнительных украшений (имитация снега на ветках, шишки, игрушки, гирлянды, подсветка).

Цвет и размер

В Барнауле есть выбор от крошечных ёлочек до огромных пятиметровых. Цена их варьируется от 500 до 35 тысяч рублей и выше. Для стандартной квартиры подойдёт ёлка в человеческий рост - примерно 160 - 180 сантиметров. В среднем такое дерево стоит 4-6 тысяч рублей.

Подставка

В идеале должна быть металлической, пластмассовые подставки слишком хрупкие.

Ветки

Части елки должны хорошо закрепляться. Гибкость - тоже важное качество и его стоит проверить. Выбирая гибкую елку, не нужно будет беспокоиться о хранении: просто прижмите ветки к стволу, и она будет занимать меньше места. Более того, если ветви гибкие, при установке можно придать им какое угодно направление и сделать что-нибудь интереснее, чем просто новогоднее дерево.

Иголки

Это то, что обязательно нужно проверять при покупке. Иголки не должны отрываться и падать с дерева, если за них подёргать. В качественных ёлках иголки не острые, а имеют закругленный конец. Это особенно важно с точки зрения безопасности, если дома есть дети и животные

Экологичность

Елка не должна пахнуть пластиком. Идеальная пластиковая елка вовсе не имеет запаха. Леска, из которой производят качественные деревья, безопасна. Но качество не определишь на глаз. Не стесняйтесь спросить у продавца сертификат.