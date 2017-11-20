Как выбрать живую елку на Новый год-2018

От того, насколько правильно вы выберете елку, во многом зависит праздничное настроение. Согласитесь, встречать Новый год СобакиВВ в компании пушистой красавицы приятнее, чем рядом с дряхлым полуголым деревцем.
Время покупки
Чем меньше времени прошло с того момента, как срубили елку, тем дольше она простоит зеленой и нарядной. Однако елочные базары открываются за несколько недель до Нового года, и именно тогда есть шанс купить самое свежее дерево.
Цвет
Цвет хвои — это первое, на что нужно обратить внимание. Малейшее наличие желтого оттенка означает, что елка немолодая и скоро начнет осыпаться.
Хвоя и ветки
Возьмите несколько иголочек и разотрите их между пальцами. Если вы почувствовали легкий еловый аромат, а на руках осталась маслянистость, то елочка хороша. У несвежих елок иголки не слишком пахучие.
С усилием проведите ладонью по ветке: если в кулаке останутся иголки — деревце срубили давно. Лапы должны быть упругими. Их можно гнуть и при этом они не ломаются.
Ствол
Обратите внимание на цвет среза ствола: если каемка среза потемнела, значит, елка простоит недолго. Можно определить качество елки по толщине ствола. Если у полутораметрового дерева диаметр ствола составляет 5-6 см, то это крепкое дерево, оно набралось жизненных сил и долго простоит в вашем доме. Чем менее диаметр, тем более хлипкое деревце.
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