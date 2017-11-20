Как выбрать живую елку на Новый год-2018

Время покупки

Чем меньше времени прошло с того момента, как срубили елку, тем дольше она простоит зеленой и нарядной. Однако елочные базары открываются за несколько недель до Нового года, и именно тогда есть шанс купить самое свежее дерево.

Цвет

Цвет хвои — это первое, на что нужно обратить внимание. Малейшее наличие желтого оттенка означает, что елка немолодая и скоро начнет осыпаться.

Хвоя и ветки

Возьмите несколько иголочек и разотрите их между пальцами. Если вы почувствовали легкий еловый аромат, а на руках осталась маслянистость, то елочка хороша. У несвежих елок иголки не слишком пахучие.

С усилием проведите ладонью по ветке: если в кулаке останутся иголки — деревце срубили давно. Лапы должны быть упругими. Их можно гнуть и при этом они не ломаются.

Ствол

Обратите внимание на цвет среза ствола: если каемка среза потемнела, значит, елка простоит недолго. Можно определить качество елки по толщине ствола. Если у полутораметрового дерева диаметр ствола составляет 5-6 см, то это крепкое дерево, оно набралось жизненных сил и долго простоит в вашем доме. Чем менее диаметр, тем более хлипкое деревце.