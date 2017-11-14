Новый год Застолье

Какие блюда не стоит готовить в Новогоднюю ночь-2018

Сегодня, 16:00.
Жизнь

Ни один праздник не обходится без застолья. Подготовиться к нему нужно заранее. Чтобы год Желтой Собаки принес счастье, следует заманить символ года за стол, точно зная, что можно, а что нельзя готовить на Новый год-2018.

Приготовление блюда из алтайских продуктов.
Приготовление блюда из алтайских продуктов. Фото : Анна Зайкова.

Что нельзя готовить на новогодний стол в год Желтой Собаки?

  • В Новый год-2018 не стоит сидеть за пустым столом, ведь собака не любит быть голодной.
  • Из новогоднего меню лучше исключить рыбу, особенно речную: собаки её не любят, а косточкой очень легко подавиться.
  • Не подойдет и привычная "селедка под шубой", салаты с икрой, семгой и другой красной рыбой.
  • Восточные гороскопы советуют отказаться от модных суши и роллов в новогоднюю ночь.
  • Некоторые собаки не любят лошадей, поэтому лучше убедиться, что среди мясного разнообразия не было конины.
  • Заядлым поклонникам корейской кухни советуют в новогоднюю ночь не дразнить символ года экзотическими блюдами из собачьего мяса, а также хот-догами и фаст-фудом.
Апельсиновый сок.
Апельсиновый сок.
  • Знатоки Фен-Шуй утверждают, что на столе не должно быть ломаной лапши, потому что от длины лапши зависит долголетие.
  • Желтая земляная Собака не обрадуется, если в Новый год-2018 из напитков вы выберете квас, пиво или лимонад. Лучше подойдет обычный компот, морс и сок.
  • Собака не любит крепкие напитки — в обычной жизни собака не всегда дружелюбно реагирует на выпивших людей.
  • Специалисты советуют позаботиться о том, чтобы кошки не крутились возле праздничного стола, чтобы лишний раз не дразнить пса.
  • Приготовление блюд лучше завершить к обеду, чтобы к Новому году-2018 успеть отдохнуть и выглядеть свежим и жизнерадостным. Ведь Собаке не понравится, если вы не сможете весело и беззаботно встречать праздник.

Источник god2018.su

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