Книжные новинки января. Что почитать на каникулах

Александр Цыпкин. "Дом до свиданий и новые беспринципные истории"

Александр Цыпкин – автор сборника хулиганских рассказов "Женщины непреклонного возраста" – самой продаваемой сатирической книги в России в 2015 году.

Со сцены его рассказы читали со сцены Максим Виторган, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Анна Михалкова, Андрей Ургант, Николай Фоменко, Константин Хабенский и другие известные актеры.

Новый сборник – спектакль из нескольких историй с двумя отделениями и антрактом.

Людмила Улицкая. "Человек в истории"

Новая книга под редакцией Людмилы Улицкой не об академической истории, записанной в учебниках истории, она о жизни людей в том или ином контексте.

Это сборник свидетельств о замечательных людях и полузабытых событиях, энциклопедия российской жизни, рассказанная ее гражданами, притом история не парадная, а повседневная. Как заявляет сама Улицкая, здесь нет риторических и полных фальшивого пафоса слов о патриотизме.

Цель этой работы – восстановить историческую справедливость по отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен и сослан или стал жертвой государственного террора.

Алексей Сальников. "Петровы в гриппе и вокруг него"

Эта книга – финалист престижнейшей российской литературной премии "Большая книга". Писатель из Екатеринбурга предлагает понаблюдать вместе с семьей Петровых их болезненный полубред.

Как выразилась литературный критик Галина Юзефович, творение Сальникова – "выдающийся текст и настоящий читательский праздник", в котором настолько талантливо смешивается все фантастическое, что "Гоголь с Булгаковым аплодируют".

Стивен Пинкер. "Чистый лист. Природа человека"

Любопытным читателям и родителям будет полезна новинка нон-фикшн о природе человека. Спустя 15 лет после первой публикации провокационная книга о врожденной структуре человека выходит на русском языке.

Стивен Пинкер, профессор Гарварда, специалист в области психолингвистики и экспериментальной психологии развеивает миф, что среда значительно влияет на личность. Автор доказывает: без врожденных механизмов человек не смог бы ничему научиться, и опровергает теории Просвещения.

Чигози Обиома. "Рыбаки"

Иногда почитать экзотическую литературу не только интересно, но и полезно. Библейская история о Каине и Авеле перенесена на просторы Нигерии девяностых годов прошлого века. Четверо братьев-рыбаков слышат пророчество безумца Абулы: старшего брата Икенну убьет кто-то из младших братьев. История написана языком сказок народов Африки.

Дебютный роман нигерийского писателя, лауреата Букеровской премии, наконец-то переведен на русский язык.

Мария Криксунова.