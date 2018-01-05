Книжные новинки января. Что почитать на каникулах

Если мороз или собственное желание полежать на диване на дают провести новогодние каникулы на свежем воздухе, скрасить домашние посиделки помогут лучшие книжные новинки января.
Александр Цыпкин. "Дом до свиданий и новые беспринципные истории"
Александр Цыпкин – автор сборника хулиганских рассказов "Женщины непреклонного возраста" – самой продаваемой сатирической книги в России в 2015 году.
Со сцены его рассказы читали со сцены Максим Виторган, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Анна Михалкова, Андрей Ургант, Николай Фоменко, Константин Хабенский и другие известные актеры.
Новый сборник – спектакль из нескольких историй с двумя отделениями и антрактом.
Людмила Улицкая. "Человек в истории"
Новая книга под редакцией Людмилы Улицкой не об академической истории, записанной в учебниках истории, она о жизни людей в том или ином контексте.
Это сборник свидетельств о замечательных людях и полузабытых событиях, энциклопедия российской жизни, рассказанная ее гражданами, притом история не парадная, а повседневная. Как заявляет сама Улицкая, здесь нет риторических и полных фальшивого пафоса слов о патриотизме.
Цель этой работы – восстановить историческую справедливость по отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен и сослан или стал жертвой государственного террора.
Алексей Сальников. "Петровы в гриппе и вокруг него"
Эта книга – финалист престижнейшей российской литературной премии "Большая книга". Писатель из Екатеринбурга предлагает понаблюдать вместе с семьей Петровых их болезненный полубред.
Как выразилась литературный критик Галина Юзефович, творение Сальникова – "выдающийся текст и настоящий читательский праздник", в котором настолько талантливо смешивается все фантастическое, что "Гоголь с Булгаковым аплодируют".
Стивен Пинкер. "Чистый лист. Природа человека"
Любопытным читателям и родителям будет полезна новинка нон-фикшн о природе человека. Спустя 15 лет после первой публикации провокационная книга о врожденной структуре человека выходит на русском языке.
Стивен Пинкер, профессор Гарварда, специалист в области психолингвистики и экспериментальной психологии развеивает миф, что среда значительно влияет на личность. Автор доказывает: без врожденных механизмов человек не смог бы ничему научиться, и опровергает теории Просвещения.
Чигози Обиома. "Рыбаки"
Иногда почитать экзотическую литературу не только интересно, но и полезно. Библейская история о Каине и Авеле перенесена на просторы Нигерии девяностых годов прошлого века. Четверо братьев-рыбаков слышат пророчество безумца Абулы: старшего брата Икенну убьет кто-то из младших братьев. История написана языком сказок народов Африки.
Дебютный роман нигерийского писателя, лауреата Букеровской премии, наконец-то переведен на русский язык.
Мария Криксунова.
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