Конкурсы и игры на Новый год-2018

Игры для всей семьи

"Новогодний рисунок". Суть игры — двум людям завязывают руки, и стоя спиной к стенду с листом бумаги они должны нарисовать символ года — Собаку. Гости праздника могут им подсказывать — правее, левее и т.д.

"Близнецы". Для этого конкурса нужны пары, например, мама и сын, отец и дочь. Участники обнимают друг друга за талию одной рукой, а оставшимися свободными они должны вырезать фигурку. Один участник держит бумагу, второй вырезает ножницами. Побеждает команда, которая сделает самую красивую фигуру.

"Помидор". Два участника становятся лицом к лицу по разные стороны стула. На него кладут денежную купюру и начинают обратный отсчет. После завершения отсчета участники должны прикрыть купюру рукой. Кто сделает это первым, тот и победил. После этого предлагают матч-реванш с завязанными глазами. А вместо денег на стул кладут помидор.

Игры для детей

"Что изменилось". Дети рассматривают игрушки на ветках елки, а потом выходят из комнаты. Ведущий перевешивает несколько игрушек или добавляет новые. Когда дети вернутся в комнату, они должны рассказать, что изменилось.

"Подарок по кругу". Участники встают в круг лицом к лицу. Ведущий дает подарок одному из участников и включает музыку. Пока играет музыка, дети передают подарок по кругу. Когда остановится музыка, тот человек, у кого в руках окажется подарок, выбывает из игры. Побеждает в игре последний участник, в чьих руках остался подарок. Ему и достанется сувенир из подарка.

"Догадайся, кто это?". Для этого конкурса надо заранее заготовить карточки с картинками — по три штуки на каждое загаданное слово. И дети должны будут угадать что это за предмет. Например, если ведущий показывает мешок подарков, сани и оленя, то ребенок догадается, что это Дед Мороз. За правильный ответ ребенок получает балл, победит тот, у кого их будет больше всего.

Игры для взрослых

"Кто лишний". Игроки садятся в круг, а ведущий объявляет что они находятся на воздушном шаре который терпит крушение. Чтобы избежать крушения надо "скинуть" одного игрока с шара. Участники должны аргументировать почему их должны оставить, исходя из своей профессии и умений. После этого все голосуют. Тот, кого скинут, должен будет выпить стакан водки или коньяка залпом.

"Копилка". Ведущий пускает по кругу банку или любую другую пустую емкость. Все участники должны положить туда монетку или крупную купюру. Затем ведущий тайно подсчитывает сколько в банке денег и предлагает гостям отгадать. Тот, кто назовет точную сумму, получает все содержимое банки в качестве приза.

"Блюдо года". Несколько участниц должны приготовить блюдо из того, что есть на новогоднем столе. После этого перед каждой из них садится мужчина. Всем игрокам завязывают глаза и предлагают женщинам накормить напарников. Победит та "хозяйка", которая быстрее всего скормит свое блюдо мужчине.

Хорошим вариантом будут также настольные игры вроде "Мафии" или "Твистер".