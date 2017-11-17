Королева тюнинга. В Германии выпустили горячий автокалендарь на Новый год-2018

В Германии выпустили календарь на 2018 год с победительницей ежегодного фестиваля Tuning World Bodensee — 21-летней учительницей Ванессой Шмитт. Календарь для Нового года-2018 снимал известный фотограф журнала Playboy Андреас Райтер.

Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru. Мисс Тюнинг. Календарь-2018. Фото : carclub.ru.