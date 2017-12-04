Костюмы для мальчиков на Новый год

Новогодний костюм для детей — нечто особенное. Всегда хочется почувствовать себя в роли любимого персонажа. Altapress.ru собрал идеи новогодних костюмов для мальчиков, которые понравятся вашему ребенку.
Если на утреннике в детском саду не обязательно быть зайчиком и пиратом, то выбрать можно любой костюм — от Деда Мороза до супергероя.
Кинематограф подарил нам огромное количество персонажей для перевоплощения — Гарри Поттер, Бэтмен, Кот в сапогах, Человек-паук, Хоббит. Можно подобрать для сына деловой костюм, часы и темные очки в стиле героев шпионских боевиков.
Профессиональная униформа пожарного, полицейского или врача будет выделяться на новогоднем утреннике. Костюм принца, короля и даже рыцаря для мальчика на Новый год-2018 поможет вашему ребенку почувствовать себя главным на новогоднем празднике.
Сейчас популярны костюмы отрицательных персонажей — зомби, граф Дракула, бога лукавства Локи, Дарта Вейдера, Джокера.
Мальчикам также понравятся костюмы животных. Особенно костюм собаки, покровительницы 2018 года.
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