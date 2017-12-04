Костюмы для мальчиков на Новый год

Новогодние костюмы для мальчиков. Фото : god-2018s.com. Новогодние костюмы для мальчиков. Фото : god-2018s.com. Новогодние костюмы для мальчиков. Фото : god-2018s.com.

Если на утреннике в детском саду не обязательно быть зайчиком и пиратом, то выбрать можно любой костюм — от Деда Мороза до супергероя.

Кинематограф подарил нам огромное количество персонажей для перевоплощения — Гарри Поттер, Бэтмен, Кот в сапогах, Человек-паук, Хоббит. Можно подобрать для сына деловой костюм, часы и темные очки в стиле героев шпионских боевиков.

Профессиональная униформа пожарного, полицейского или врача будет выделяться на новогоднем утреннике. Костюм принца, короля и даже рыцаря для мальчика на Новый год-2018 поможет вашему ребенку почувствовать себя главным на новогоднем празднике.

Сейчас популярны костюмы отрицательных персонажей — зомби, граф Дракула, бога лукавства Локи, Дарта Вейдера, Джокера.

Мальчикам также понравятся костюмы животных. Особенно костюм собаки, покровительницы 2018 года.