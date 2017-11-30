Костюмы на Новый год-2018 для девочки

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Времена, когда все девочки наряжались в костюмы снежинок, давно прошли. На Новый год-2018 дети просят у родителей костюмы единорогов, персонажей популярных мультфильмов и фильмов.

В 2018 году актуальны образы настоящих принцесс. Если у вашей дочери есть стильные кумиры, можно воссоздать их образ. Нарядите ребенка в один из образов Одри Хепберн или найдите фотографии настоящих принцесс. У них можно позаимствовать какие-то элементы костюма, например, стильную шляпку.

Костюмы киногероев для девочек

Дети очень любят наряжаться в костюмы своих любимых героев. В 2018 году популярны костюмы персонажей мультфильмов "Моана", "Холодное сердце", диснеевских принцесс, Русалочки. Кроме того, детям понравятся костюмы отрицательных персонажей, например, Малифисенты.

Не стоит забывать и о персонажах популярных фильмов 2018 года — Чудо-женщина, Черная вдова или мужские образы в женском варианте — Бэтмен, Супермен или Капитан Америка. В костюмы супергероев можно нарядиться всей семьей и устроить забавные фотосессии.

Образы персонажей из книг и фильмов, ставших уже классикой, подойдут и девочкам и мальчикам — герои "Гарри Поттера", "Хоббита" и другие.

Исторические костюмы

отличная идея привить ребенку интерес к истории. Можно выбрать костюм любого персонажа из истории России или мира. Древнеегипетские царицы, греческие богини, российские императрицы — достойная замена костюму обычной принцессы.

Костюм животных для девочек

Костюм животного для новогоднего утренника очень популярен в Новый год-2018. Подберите костюм-комбинезон, например, львенка или собаки, украсьте его пышной фатиновой юбкой. Дополнить образ можно ободком с ушками и аквагримом.

Самыми популярными животными образами в этом году стали леопарды, экзотические птицы, совы и собаки.