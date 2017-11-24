Красноярский фотограф выпустил календарь-2018 с редкими снимками из заповедных мест Сибири

Фотограф Михаил Вершинин выпустил календарь-2018 с фотографиями, которые сделал в заповедных зонах Сибири, сообщает сайт ngs24.ru. Некоторые кадры он снял на Алтае.
В календаре можно увидеть медведей, северных оленей, белых лебедей, горностая, горных козлов, моржей и птиц.
Глухарей автор снял на Алтае. За две недели он сделал около 3 тысяч фотографий этих птиц, чтобы потом выбрать лучший кадр.
Михаил Вершинин рассказал, что сделать красивый снимок сложно. По его словам, даже космонавты находятся в более удобных условиях. Например, чтобы сфотографировать аиста, мужчина забрался на дерево и закрепил там специальную платформу.
Свои календари фотограф продает по предзаказу, сообщается на его сайте.
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