Кулинарный гороскоп на Новый год-2018

Овен Если вы пригласили Овна, то предпочтительнее приготовить сочное мясо с острыми пряностями. Овны оценят любые добавки с ярким вкусом и ароматом: кориандр, бадьян, гвоздику, имбирь, мяту, базилик, розмарин. Не забудьте об овощах: морковь, репчатый лук, перец, лук-шалот, редис. Возможно, из-за насыщенного аромата специй Овны любят глинтвейн и всяческие настойки и бальзамы. На десерт подайте экстравагантные лакомства или орехи.

Телец Главный принцип Тельца: чем больше блюд на столе, тем лучше. В еде на Новый год-2018 для него важно всё: количество, качество, польза и эстетика. На первое можно подать густой суп с сочными кусочками мяса, затем говядину, тушенную экзотическим способом. Кроме мяса на новогоднем столе Тельца обрадует всё яркое, острое и хрустящее: свежие овощи, фрукты, пряные травы, цитрусовые, острые соусы, необычно украшенный торт. На десерт удивите его разнообразием фруктов. Телец — тонкий ценитель вина.

Близнецы Близнецов интересует не количество, а разнообразие. Пусть на Новый год-2018 будет всего понемножку, но ассорти из разных стран и кухонь. Его не интересует сытная домашняя пища, удивите его экзотикой. Эти экспериментаторы обожают национальные блюда — узбекский плов, пиццу, приготовленную по итальянскому рецепту или аппетитные венгерские оладьи с грецкими орехами. Близнецам лучше употреблять легкие, сухие прохладные вина и мускаты.

Рак Для Рака важна не только сама еда, но и ее внешний вид и происхождение. Вкусная пицца для Рака — это не толстый колбасно-сырный пирог, а тончайший корж с лёгкой начинкой. Идеальный салат для этого знака — это цветная мозаика из разноцветных овощей, кусочков мяса или сыра, с обилием зелени, политая оливковым маслом и художественно разложенная на большом блюде. Раку следует относиться к любому спиртному с огромной осторожностью. Им не стоит пить молодые вина и пиво.

Лев Для Льва в еде важно всё: вкус, запах, красота подачи, польза, стоимость. Львы любят роскошь. Поэтому на Новый год-2018 вам придется раскошелиться на деликатесы. Икра, палтус, балык или дичь в винном соусе. Можно быстро обжарить или запечь мясо или рыбу, организовать сырную тарелку, испечь творожный пирог с ягодами, крупно нарубить зелень и овощи. Львам очень нравится острая и сладкая пища, они в восторге от сложных смесей пряностей и ароматических трав, от шоколада и варенья.

Дева Дева — не гурман, и стол на Новый год-2018 для нее не должен ломиться от яств. Она с удовольствием полакомится салатиками из свежих овощей. Для основного блюда подойдет тушеная телятина с рисом и обязательно много зелени. Из сладостей лучше выбирать фрукты, сухофрукты, домашнюю выпечку и мед. Девы — большие любители прохладительных напитков. Что касается алкогольных напитков, Девы обычно не любят состояние опьянения и выбирают некрепкие вина и коктейли.

Весы Люди, рожденные под этим знаком, стремятся к легкости, равновесию и красоте во всех их проявлениях. Весы любят вкусно поесть, но не переедают, они легко находят баланс между вкусным и полезным. Весам важна не пища, а обстановка и чувство гармонии в процессе ее приема. Любовь к мясу всё-таки перевешивает утонченную воздушность Весов, они выбирают стейк на гриле, шашлык, запеченная целиком утка с яблоками, паштет из печени. К мясу Весы обычно выбирают овощной гарнир.

Скорпион Скорпиону очень легко угодить, достаточно показать, что еда приготовлена с любовью. Другой способ покорить Скорпиона — это необычные вкусовые сочетания (соленое и сладкое, острое и сладкое, мясо и фрукты). Скорпионам нравятся пряные яства с ярко выраженным вкусом. Они обожают горчицу, хрен, уксус. Скорпион будет в восторге от супа из улиток, запеченных моллюсков. Скорпионам нравятся напитки с насыщенным вкусом и ароматом: сухие красные вина, настойки и ликеры.

Стрелец Стрельцы — это истинные гурманы. Приготовьте для них на Новый год-2018 свинину под кисло-сладким соусом или запеченную утку, яблочный пирог, бутерброды с икрой, свежие фрукты, ягоды, мороженое. На десерт подойдет сдобная выпечка. Стрельцы инстинктивно тянутся к полезной пище — натуральным продуктам. От майонезных салатов, фаршированных овощей, супов и прочих блюд, состав которых неочевиден, Стрелец предпочтет отказаться. При выборе спиртных напитков Стрельцы руководствуются простотой.

Козерог Козероги любят простую, сытную и вкусную еду без лишних изысков. Ему легко угодить, приготовив жареную картошку, борщ, холодец, запеченную утку, домашние пельмени, ватрушки. Большинство Козерогов любит мясо и корнеплоды. Их излюбленные кулинарные приёмы — запекание и обжаривание. Лучший десерт для представителей этого знака — свежие фрукты и ягоды. Из алкоголя они выбирают строгие классические напитки: сухое красное вино, выдержанный виски или коньяк, тёмный ром.

Водолей Его стихия — это демократический фуршет, ведь в гости приходят не поесть, а пообщаться. Он сам обожает мелкие аппетитные закуски в виде тарталеток или чипсов, которые не отвлекают от приятной беседы и замечательно перебивают аппетит. В своих кулинарных пристрастиях Водолей совсем неприхотлив. Гораздо внимательнее относятся Водолеи к выбору алкогольных напитков. Немного шампанского или мускаты могут помочь снять стрессовое состояние и стать успокаивающим средством.