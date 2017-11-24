Лучшие подарки с Алиэкспресс на Новый год-2018

Чем ближе Новый год-2018, тем меньше времени на выбор подарков для родных и друзей. У вас осталось немного времени, чтобы заказать новогодние подарки с онлайн-магазинов. Altapress.ru собрал в подборке самые интересные идеи новогодних подарков с Алиэкспресс в год Желтой Земляной Собаки.
3D-ручка
Отличный подарок для тех, кто любит рисовать. Художники смогут сделать свои рисунки объемнее.
Цена — от 400 рублей.
Чехол для смартфона
Нужная вещь для любого человека. Можно выбрать чехол на любой вкус — с любимым фильмом, с новогодними картинками, со стразами, классический черный и другие. Главное, вспомнить какая модель телефона у человека, для которого заказываете подарок.
Цена — от 30 рублей.
Электрозажигалка
Она не гаснет даже на ветру и заряжается через USB. Отлично подойдет не только для курильщиков.
Цена — от 460 рублей.
Карта путешествий
Понравится тем, кто часто путешествует. На ней можно отмечать страны, в которых уже побывали, потерев монеткой.
Цена — от 413 рублей.
Тапочки с подогревом
Прекрасный подарок для тех, кто постоянно мерзнет. Тапочки заряжаются через USB.
Цена — 520 рублей.
Зонт катана
Стильный черный зонт с рукояткой японского меча подойдет как женщинам, так и мужчинам.
Цена — 420 рублей.
Укулеле
Те, кто любят музыку, обычно предпочитают и исполнять её. Научиться играть на укулеле проще, чем на шестиструнной гитаре. Кто знает, может быть именно после такого подарка ваш друг станет известным музыкантом, и будет исполнять хиты в стиле Twenty one pilots.
Цена — от 700 рублей.
Новогодняя пижама
Пижаму с новогодним принтом можно подарить всей семье. Забавные олени, снеговики и Деды Морозы будут дарить ощущение праздника целый год.
Цена — от 620 рублей.
VR-гарнитура
Очки виртуальной реальности позволяют смотреть 360-градусные видео. А если человек, которому вы будете их дарить, еще и геймер, можно выбрать модель, совместимую с его ПК или консолью.
Цена — от 830 рублей.
Внешний аккумулятор
Простое внешнее зарядное устройство — это скучно. Выберите что-нибудь оригинальное: зарядник в виде единорога, свиньи и т.д.
Цена — от 300 рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.