Новый год Подарки

Лучшие подарки с Алиэкспресс на Новый год-2018

Сегодня, 19:30.
Жизнь

Чем ближе Новый год-2018, тем меньше времени на выбор подарков для родных и друзей. У вас осталось немного времени, чтобы заказать новогодние подарки с онлайн-магазинов. Altapress.ru собрал в подборке самые интересные идеи новогодних подарков с Алиэкспресс в год Желтой Земляной Собаки.

Подарок. Новый год.
Подарок. Новый год. Фото : Aliexpress.com.

3D-ручка

3D-ручка.
3D-ручка

Отличный подарок для тех, кто любит рисовать. Художники смогут сделать свои рисунки объемнее.

Цена — от 400 рублей.

Чехол для смартфона

Чехлы для телефона.
Чехлы для телефона

Нужная вещь для любого человека. Можно выбрать чехол на любой вкус — с любимым фильмом, с новогодними картинками, со стразами, классический черный и другие. Главное, вспомнить какая модель телефона у человека, для которого заказываете подарок.

Цена — от 30 рублей.

Электрозажигалка

Зажигалка.
Зажигалка

Она не гаснет даже на ветру и заряжается через USB. Отлично подойдет не только для курильщиков.

Цена — от 460 рублей.

Карта путешествий

Карта мира.
Карта мира

Понравится тем, кто часто путешествует. На ней можно отмечать страны, в которых уже побывали, потерев монеткой.

Цена — от 413 рублей.

Тапочки с подогревом

Тапочки.
Тапочки

Прекрасный подарок для тех, кто постоянно мерзнет. Тапочки заряжаются через USB.

Цена — 520 рублей.

Зонт катана

Зонт.
Зонт

Стильный черный зонт с рукояткой японского меча подойдет как женщинам, так и мужчинам.

Цена — 420 рублей.

Укулеле

Укулеле.
Укулеле

Те, кто любят музыку, обычно предпочитают и исполнять её. Научиться играть на укулеле проще, чем на шестиструнной гитаре. Кто знает, может быть именно после такого подарка ваш друг станет известным музыкантом, и будет исполнять хиты в стиле Twenty one pilots.

Цена — от 700 рублей.

Новогодняя пижама

Пижама.
Пижама

Пижаму с новогодним принтом можно подарить всей семье. Забавные олени, снеговики и Деды Морозы будут дарить ощущение праздника целый год.

Цена — от 620 рублей.

VR-гарнитура

VR-гарнитура.
VR-гарнитура

Очки виртуальной реальности позволяют смотреть 360-градусные видео. А если человек, которому вы будете их дарить, еще и геймер, можно выбрать модель, совместимую с его ПК или консолью.

Цена — от 830 рублей.

Внешний аккумулятор

Аккумулятор.
Аккумулятор

Простое внешнее зарядное устройство — это скучно. Выберите что-нибудь оригинальное: зарядник в виде единорога, свиньи и т.д.

Цена — от 300 рублей.

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