Лучшие подарки с Алиэкспресс на Новый год-2018

3D-ручка Отличный подарок для тех, кто любит рисовать. Художники смогут сделать свои рисунки объемнее. Цена — от 400 рублей.

Чехол для смартфона Нужная вещь для любого человека. Можно выбрать чехол на любой вкус — с любимым фильмом, с новогодними картинками, со стразами, классический черный и другие. Главное, вспомнить какая модель телефона у человека, для которого заказываете подарок. Цена — от 30 рублей.

Электрозажигалка Она не гаснет даже на ветру и заряжается через USB. Отлично подойдет не только для курильщиков. Цена — от 460 рублей.

Карта путешествий Понравится тем, кто часто путешествует. На ней можно отмечать страны, в которых уже побывали, потерев монеткой. Цена — от 413 рублей.

Тапочки с подогревом Прекрасный подарок для тех, кто постоянно мерзнет. Тапочки заряжаются через USB. Цена — 520 рублей.

Зонт катана Стильный черный зонт с рукояткой японского меча подойдет как женщинам, так и мужчинам. Цена — 420 рублей.

Укулеле Те, кто любят музыку, обычно предпочитают и исполнять её. Научиться играть на укулеле проще, чем на шестиструнной гитаре. Кто знает, может быть именно после такого подарка ваш друг станет известным музыкантом, и будет исполнять хиты в стиле Twenty one pilots. Цена — от 700 рублей.

Новогодняя пижама Пижаму с новогодним принтом можно подарить всей семье. Забавные олени, снеговики и Деды Морозы будут дарить ощущение праздника целый год. Цена — от 620 рублей.

VR-гарнитура Очки виртуальной реальности позволяют смотреть 360-градусные видео. А если человек, которому вы будете их дарить, еще и геймер, можно выбрать модель, совместимую с его ПК или консолью. Цена — от 830 рублей.