Лучшие таксисты Нью-Йорка снялись в календаре к Новому году-2018

12 лучших таксистов Нью-Йорка снимаются в веселом календаре. Для календаря на 2018 год позировали водители из семи разных стран на фоне желтых такси, пишет Fishki.net.
Такси. Фото : Анна Зайкова.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.
Календарь стоит $14.99. Доходы идут в University Settlement, который обеспечивает питание и временное жилье для более чем 30 тысяч представителей рабочего класса в Нью-Йорке.
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