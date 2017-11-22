Лучшие таксисты Нью-Йорка снялись в календаре к Новому году-2018

Такси. Фото : Анна Зайкова. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto. Таксисты Нью-Йорка в новогоднем календаре-2018. Фото : fishki.net/auto.

Календарь стоит $14.99. Доходы идут в University Settlement, который обеспечивает питание и временное жилье для более чем 30 тысяч представителей рабочего класса в Нью-Йорке.