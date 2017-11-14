10 лучших советских мультфильмов про собак для детей и взрослых к Новому году-2018

Жил-был пес

Режиссер: Эдуард Назаров, 1982, 10 мин. В ролях: Георгий Бурков, Армен Джигарханян, Эдуард Назаров.

Пес всю жизнь верно служил своим хозяевам. Но прошли годы, он состарился и стал делать один промах за другим. Хозяин разозлился и выгнал его из дому. На выручку Псу приходит Волк. Но и Пёс в долгу не остается — приглашает приятеля в гости.

Умная собачка Соня

Режиссер: Вадим Меджибовский, 1991, 16 мин (2 выпуска). В ролях: Алексей Борзунов, Светлана Степченко, Татьяна Божок, Светлана Травкина.

Умная собачка Соня живёт в квартире одного многоэтажного дома, её хозяина зовут Иван Иванович Королёв (из-за этого сосед Ивана Ивановича, поэт Тим Собакин назвал Соню королевской дворняжкой). И несмотря на то, что Соня — очень маленькая и вежливая собачка, она постоянно попадает в какие-то невероятные истории, из которых делает выводы на будущее.

Бобик в гостях у Барбоса

Режиссер: Владимир Попов, 1977, 9 мин. В ролях: Юрий Никулин, Олег Табаков.

Домашний пес Барбос, оставленный без присмотра, приглашает в гости дворнягу Бобика. Хвастаясь перед другом, Барбос рассказывает о том, как он дрессирует хозяина и наводит в квартире полный кавардак.

Варежка

Режиссер: Роман Качанов, 1967, 10 мин.

Маленькая девочка мечтала о собаке, но мама была против, тогда девочка выдумала себе собачку из варежки. Она ведет нового друга на соревнования. Собачка первой успевает отыскать палку, но на полосе препятствий цепляется петелькой за гвоздь. Вязаный щенок снова превращается в варежку.

Каштанка

Режиссер: Михаил Цехановский, 1952, 32 мин. В ролях: Алексей Грибов, Юрий Хржановский, Борис Чирков.

В центре сюжета собака по кличке Каштанка. Как-то раз она потеряла своего хозяина, и от голодной смерти ее спас цирковой артист. Вскоре она получила новую кличку и стала настоящей артисткой.

Голубой щенок

Режиссер: Ефим Гамбург, 1976, 20 мин. В ролях: Алиса Фрейндлих, Андрей Миронов, Александр Градский.

Голубых щенков не бывает, но герой мультика родился именно таким. И теперь окружающие думают, что с ним что-то не так и никто не хочет играть с беднягой. Однажды злой Пират с помощью Черного Кота, ловкача и обманщика, похищает Голубого Щенка.

Про щенка

Режиссер: Борис Аблынин, 1979, 9 мин. В ролях: Лев Дуров, Нина Шмелькова, Юрий Волынцев.

Щенок не знал, кто его должен бояться, а кого нужно опасаться ему. Напугав цыпленка, он расстроился, но ворона объяснила, что тот убежал, потому что не хочет, чтобы его покусали. А как это — кусаться?

Найда

Режиссер: Олег Чуркин, 1984, 15 мин. В ролях: Григорий Толчинский, Юрий Пузырев, Н. Авдеева.

Девочка Саша приезжает на каникулы к дяде вместе с собакой Найдой. Бесконечно преданная Найда постоянно выручает хозяйку из сложных ситуаций, но у Саши нет ответной привязанности, и однажды она бросает собаку.

Следы на асфальте

Режиссер: Вячеслав Котеночкин, 1964, 15 мин. В ролях: Юрий Хржановский, Александр Баранов.

Щенок видел, как его юный хозяин взял утром велосипед и уехал. И вот его уже долго нет, и следов вроде нет. На выручку приходит взрослый соседский пес. Вместе они идут по следам потерявшегося мальчика.

Верните Рекса

Режиссеры: Владимир Попов, Владимир Пекарь, 1975, 15 мин. В ролях: Светлана Харлап, Всеволод Санаев, Вячеслав Невинный.

Верный старый пес Рекс спас своего маленького хозяина Сережу, провалившегося под лед, но сам заболел и умер. Родители мальчика попросили ветеринара не сообщать сыну о смерти пса, но мальчик требует вернуть Рекса, и однажды ветеринару придется признаться.