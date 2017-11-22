Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Косметика. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com. Девушка. Макияж. Фото : Pinterest.com.

Макияж должен дополнять ваш образ и соответствовать тематике наступающего года. В год Желтой Земляной Собаки макияж должен быть яркий, но не вульгарный. Он должен подчеркивать достоинства вашего лица и скрывать недостатки.

Цветовая гамма должна понравиться хозяйке 2018 года. Желтая Собака оценит декоративную косметику красного, алого или бордового цвета. Поклонницы более нежных тонов могут использовать розовый цвет. Кроме стандартных цветов макияж на Новый год-2018 может включать в себя стразы, блестки, мерцающие тени.

Чтобы макияж не выглядел вульгарным, акцент делают либо на глаза, либо на губы. Если вы собираетесь сделать акцент на губах, хорошо подойдет помада с перламутровым оттенком. Акцентировать внимание на глазах помогут накладные ресницы. Но здесь главное не переборщить, чтобы они не выгляди неестественными.

Для макияжа старайтесь использовать качественную косметику от одного производителя. Так вы будете уверены, что в самый разгар новогоднего корпоратива в душном помещении, ваше лицо "не поплывет".

За несколько дней до праздника лучше сделать пробный вариант макияжа, чтобы в праздничный вечер не было спешки.

Если вы выбрали яркое платье на Новый год-2018, то макияж должен быть не таким насыщенным, неяркие тени и помада. Цвет кожи должен быть естественным — не стоит бежать в солярий.

Для макияжа в год Желтой Земляной Собаки рекомендуют использовать тональные крема, румяна и пудры нежных и натуральных оттенков. Брови должны быть аккуратной формы, густые.