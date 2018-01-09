На льду, в снегу и в проруби. На Алтае девушки не боятся сильных морозов

На прошедших новогодних каникулах на Алтае стояли настоящие сибирские холода. Кое-где столбики термометров опускались ниже -30 градусов. Но это не останавливало настоящих сибирячек, которые в трескучий мороз катались на коньках, ездили на лыжах и купались в проруби.
Но не стоит повторять подвиги этих отважных девушек без специальной подготовки.
⠀ Ну что, друзья мои, я открыла купальный сезон!) ⠀ Два года я не купалась зимой - халявила и жалела себя ⠀ Скажу честно, что сомнений не было, что нужно начинать снова, потому что, когда попробуешь один раз - тебе понравится на всю жизнь) ⠀ Ощущения непередаваемые - как-будто я вновь родилась, бодрость, настроение и энергия бьёт ключом! ⠀ Конечно, к купанию в холодной воде нужно готовится, неподготовленным лучше не рисковать! ⠀ Планирую делать это каждую субботу. Кто со мной? ⠀ В следующих постах расскажу как подготовиться и не заболеть 💪💪💪 ⠀ #здоровье #вздоровомтелездоровыйдух #юляморж #морж #зимниекупания #прорубь #моязима #health #mywinter #mtlife #happy #nature
Не ближняя дорога, жгучий мороз, рассвет, закат, горы, костёр, душевные разговоры и истории - сплошная романтика ❤️ Сосиски на огне, чай в термосе, нереальная природа Горного Алтая ! 😍 Рядом любимый муж, лучшие друзья и верные собаки. Минимум комфорта и максимум удовольствия 🏔🎒 Вот так мы встретили рождество 🎄 Спасибо, мой любимый, за такой подарок 😘!!!! #trape3atravel #рождество#горныйалтай#горы#озера#алтай#россия#природа#altay#mountain#travel#путешествия#путешествияпороссии#катунь#бирюзоваякатунь#голубыеозера
I'm Riddick😄 Налюбовавшись красотами голубых озер мы с братом решили прогуляться в обратную сторону пешком по Катуни! . . . . #Altai#world#riddick#altay#горы#озеро#goodday#Россия#Siberia#Алтай#Чемал#Катунь#traveling#photorussia#instagood#wow#зима#природа#beautiful#life#instaaltai#Новосибирск#глазакатуни#photographer#вритмесчастья#позитив#likes#followme
"Алтай в морозном тумане". Приглашаем в индивидуальные фототуры по Алтаю от altai.today. Обучение фотографии. Фотосъёмка свадеб. 📸Фото: altai.today . . . #сибирь #хакасия #алтай #байкал #мороз #государственнаядума #шерегеш #ямал #якутия #советфедерации #откройАлтай #altai #altay #siberia #siberian #госдума #russianature #россия #природароссии #путешествияпороссии #nikon #mountain #russia #russianature #travel #travelling #traveller #traveler #travellife #белокуриха #туман
Первый рассвет моего 24-летнего бытия и 24 000 шагов пройдено, очень даже символично😊 надеюсь, что как встретила, так и проведу✌🏻 #vscocam #vsco #vscorussia #vscoaltay #vscosiberia #vsconsk #vsconovosibirsk #vsconature #vscowinter #vscotravel #vscomountains #vscotrip #vscoholiday #vscogood #vsconewyear #vscosunrise #altay #winter #forest #mountains #snow #алтай #телецкоеозеро #телецкое #зима #путешествие #горы
В канун Рождества, поговорила с золотой рыбкой Телецкого озера. Как всегда попросила исполнить три желания : Каждому Россиянину к 18 марта по 100 тыщ, отметить победу президента на выборах (и пускай тогда все супостаты заграничные увидят настоящую широту души российского народа) Второе: чтобы все дети и пенсионеры минимум два раза в год ездили в санатории и на курорты, пускай нашей страны, БЕЗОПЛАТНО (рыбка сказала можем себе это позволить, т.к являемся богатой и великой страной) Третье: Конечно же всем ЛЮБВИ Так что любите, отдыхайте и верьте в лучшее. #грамстур #туризм #путешествие #отдыхаемхорошо #отпуск #горный#релакс #зима #новыйгод #год #семья❤️ #друзья #исполненияжеланий #телецкоеозеро
#СибирьЛюбовьПельмени #уютныеистoрииvi . Вот оно наше сибирское теплышко. Так тяжело иногда иметь лучшего друга на расстоянии, временами ноющая необходимость в физическом присутствии человека рядом перерастает в мнимое одиночество. Рассказать о важных событиях хочется вживую, со слезами и ором выше гор, а не через WhatsApp. Но какое же счастье хоть раз в пару месяцев обнять любимого друга. Спасибо, братья Райт, что когда-то придумали самолёт. И хоть я дико боюсь летать, потому что делаю это очень редко, я представляла, как @posboss накинется на нас в аэропорту, когда мы ловим багаж, и становилось теплышко, как она говорит. Ради такого — стоит летать! А вообще, хорошо иметь такого друга, и неважно, в соседнем подъезде или за 3,5 тысячи км😌♥️
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