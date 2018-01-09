На льду, в снегу и в проруби. На Алтае девушки не боятся сильных морозов

На прошедших новогодних каникулах на Алтае стояли настоящие сибирские холода. Кое-где столбики термометров опускались ниже -30 градусов. Но это не останавливало настоящих сибирячек, которые в трескучий мороз катались на коньках, ездили на лыжах и купались в проруби.