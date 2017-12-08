Назван главный цвет 2018 года

Главным цветом 2018 года станет ультрафиолетовый, сообщил авторитет в области цветовой коммуникации Институт Pantone.
Оттенок Ultra Violet — символ оригинальности.
Lighting the way for the year ahead, Pantone announces PANTONE 18-3838 Ultra Violet as the Color of the Year 2018! 💜🔮🎆 A dramatically provocative and thoughtful purple shade, #UltraViolet communicates originality, ingenuity and visionary thinking that points us to the future.#COY2018 Link in bio to learn more about #UltraViolet
Цвет вдохновляет на творческие поиски. "Резкий, провокационный и продуманный фиолетовый оттенок связывает оригинальность, изобретательность и дальновидное мышление, устремленное в будущее", — приводит RT сообщение компании.
Главный цвет 2018 года Pantone начал определять еще в 2000 году. Цветом 2017 года был назван оттенок Greenery (зелено-желтый), пишет Nation News.
Компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, где использует цифровую идентификацию. Образцы цветов выпускают в специальный каталогах, пишет ura.ru.
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