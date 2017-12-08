Назван главный цвет 2018 года

Оттенок Ultra Violet — символ оригинальности.

Цвет вдохновляет на творческие поиски. "Резкий, провокационный и продуманный фиолетовый оттенок связывает оригинальность, изобретательность и дальновидное мышление, устремленное в будущее", — приводит RT сообщение компании.

Главный цвет 2018 года Pantone начал определять еще в 2000 году. Цветом 2017 года был назван оттенок Greenery (зелено-желтый), пишет Nation News.

Компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, где использует цифровую идентификацию. Образцы цветов выпускают в специальный каталогах, пишет ura.ru.