Новый год Застолье

Необычные десерты на Новый год-2018

Сегодня, 15:27.
Жизнь

В Новый год все стараются готовить блюда, которые в другие дни обычно не бывают на столах. Этот праздник случается раз в году. И это отличный повод приготовить что-нибудь эксклюзивное.

Выпечка. Десерты.
Выпечка. Десерты. Фото : СС0.

Капкейки-ёлочки

  • Масло сливочное — 250 г
  • Мука — 150 г
  • Крахмал кукурузный — 125 г
  • Яйца — 10 шт.
  • Сахар-песок — 650 г
  • Ванильный экстракт — щепотка
  • Пищевой краситель — по вкусу
  • Кондитерская посыпка — по вкусу
  • Ягоды клубники — 16 шт. (по желанию)
Новогодние десерты.
Новогодние десерты.

Разотрите масло и 200 г сахара. Введите 5 яиц и снова взбейте массу. Смешайте крахмал и муку, всыпьте смесь к заготовке. Замесите тесто и разложите его по формам для выпечки, наполняя их только до середины. Разогрейте духовой шкаф до 160-170 градусов. Запекайте кексы четверть часа до готовности. Извлеките выпечку из форм.

У оставшихся яиц отделите белки от желтков. Соедините белки с 450 г сахара и взбейте до устойчивых пиков. Добавьте к белковой смеси пищевой краситель. Наполните ею кондитерский мешок и выдавите на капкейки. При желании можно срезать верхушку клубнички, положить ягоду плоской стороной на кекс, а сверху покрыть кремом. Оставьте пирожные в холодильнике на ночь, а перед подачей украсьте "ёлочными игрушками" из кондитерской посыпки.

Желе из шампанского

Главный новогодний напиток в самом неожиданном виде.

  • Шампанское розовое, сухое — 750 мл
  • Вода — 750 мл
  • Желатин — 20 г
  • Мята — 20 г
  • Цедра лимонная — с двух лимонов
  • Сахар — 280 г
  • Грецкие орехи — по вкусу
  • Фрукты и ягоды — по вкусу
Новогодние десерты.
Новогодние десерты.

Замочите желатин холодной водой. Пока он набухает, наполните кастрюльку водой, положите туда несколько веточек мяты, кусочки лимонной цедры и сахар. Закипятите раствор, поварите его 2-3 минуты и снимите с огня. Отфильтруйте сироп ситом. Уберите цедру и мяту – жидкость уже пропиталась их запахами. С подготовленного желатина отожмите остаток воды и введите в заготовку сироп.

Перемешивайте массу, пока не растворится желатин. Добавьте шампанское и снова перемешайте. Разлейте желе по формочкам. Лучше взять нарядные вазочки для мороженного или фужеры для шампанского. На данном этапе можно добавить в десерт свежие или замороженные фрукты и ягоды. Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов. Когда желе загустеет, оформите его измельченными орехами и листиком мяты.

Банановое эскимо

Новогодние десерты.
Новогодние десерты.
  • Бананы — 4 шт.
  • Молочный шоколад — 180 г
  • Темный шоколад — 60 г
  • Грецкие (или другие) орехи — 30 г

Бананы очистить и разрезать поперек пополам. Нанизать каждую половинку банана на 2 деревянные шпажки. Убрать нанизанные бананы в морозильник до полного замораживания (несколько часов или ночь). Шоколад поломать на маленькие кусочки и растопить на водяной бане. Орехи мелко порезать. Окунуть каждый банан в растопленный шоколад и присыпать орехами. Делайте это быстро, поскольку на замороженных бананах шоколад быстро застывает.

Фруктовые заливные яйца

  • Яйца — 7 шт.
  • Сок или компот — 200 мл
  • Желатин — 3–4 ст.л.
  • Ягода
  • Мята
  • Кумкваты (или любые цитрусовые)
  • Сахар по вкусу.

Желатин залейте 100 мл холодной кипяченой водой. Оставьте набухать. Помойте яйца с содой. Сделайте отверстие размером с рублевую монету, вылейте белок и желток из скорлупы (они не понадобятся). Доведите желатин до кипения. В сок добавьте сахар по вкусу, хорошенько перемешайте и добавьте туда желатин. Скорлупу от яиц поставьте в подставку или контейнер. На дно скорлупы положите мяту. Выложите мелко нарезанную ягоду и кумкваты. Залейте соком с желатином. Отправьте в холодильник на 8 - 10 часов. Скорлупу очистите и десерт готово к употреблению.

Снежные шишки

Новогодние десерты.
Новогодние десерты.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сгущенка (вареная) —  1 банка
  • Белый сахар — 5 ложек
  • Рубленые орехи — 1 горстка
  • Яйцо свежее — 1 шт.
  • Мука высшего сорта (пшеничная) — 1,5 стакан
  • Разрыхлитель для теста — 0,5 ч.л.

Яйцо соедините с сахаром, добавьте подтаявшее масло. Просейте муку с разрыхлителем для теста и соедините жидкие ингредиенты с сухими. Быстро замешайте песочное тесто, оберните пленкой и положите в морозилку на полчаса. Противень застелите пергаментом и натрите на него подмерзшее тесто, распределяя его ровным слоем. Запекайте тесто в духовке до золотистого цвета. Дайте остыть и измельчите руками до крупной крошки. Песочную крошку смешайте с орехами, добавьте сгущенку и перемешайте. Рюмку застелите пленкой, смажьте маслом и плотно наполните массой. Потом аккуратно переверните рюмку на блюдо и вытряхните пирожное. Снимите пленку. Посыпьте десерт сахарной пудрой и остудите в холодильнике.

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