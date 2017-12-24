Необычные десерты на Новый год-2018

Капкейки-ёлочки

Масло сливочное — 250 г

Мука — 150 г

Крахмал кукурузный — 125 г

Яйца — 10 шт.

Сахар-песок — 650 г

Ванильный экстракт — щепотка

Пищевой краситель — по вкусу

Кондитерская посыпка — по вкусу

Ягоды клубники — 16 шт. (по желанию)

Разотрите масло и 200 г сахара. Введите 5 яиц и снова взбейте массу. Смешайте крахмал и муку, всыпьте смесь к заготовке. Замесите тесто и разложите его по формам для выпечки, наполняя их только до середины. Разогрейте духовой шкаф до 160-170 градусов. Запекайте кексы четверть часа до готовности. Извлеките выпечку из форм.

У оставшихся яиц отделите белки от желтков. Соедините белки с 450 г сахара и взбейте до устойчивых пиков. Добавьте к белковой смеси пищевой краситель. Наполните ею кондитерский мешок и выдавите на капкейки. При желании можно срезать верхушку клубнички, положить ягоду плоской стороной на кекс, а сверху покрыть кремом. Оставьте пирожные в холодильнике на ночь, а перед подачей украсьте "ёлочными игрушками" из кондитерской посыпки.

Желе из шампанского

Главный новогодний напиток в самом неожиданном виде.

Шампанское розовое, сухое — 750 мл

Вода — 750 мл

Желатин — 20 г

Мята — 20 г

Цедра лимонная — с двух лимонов

Сахар — 280 г

Грецкие орехи — по вкусу

Фрукты и ягоды — по вкусу

Замочите желатин холодной водой. Пока он набухает, наполните кастрюльку водой, положите туда несколько веточек мяты, кусочки лимонной цедры и сахар. Закипятите раствор, поварите его 2-3 минуты и снимите с огня. Отфильтруйте сироп ситом. Уберите цедру и мяту – жидкость уже пропиталась их запахами. С подготовленного желатина отожмите остаток воды и введите в заготовку сироп.

Перемешивайте массу, пока не растворится желатин. Добавьте шампанское и снова перемешайте. Разлейте желе по формочкам. Лучше взять нарядные вазочки для мороженного или фужеры для шампанского. На данном этапе можно добавить в десерт свежие или замороженные фрукты и ягоды. Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов. Когда желе загустеет, оформите его измельченными орехами и листиком мяты.

Банановое эскимо

Бананы — 4 шт.

Молочный шоколад — 180 г

Темный шоколад — 60 г

Грецкие (или другие) орехи — 30 г

Бананы очистить и разрезать поперек пополам. Нанизать каждую половинку банана на 2 деревянные шпажки. Убрать нанизанные бананы в морозильник до полного замораживания (несколько часов или ночь). Шоколад поломать на маленькие кусочки и растопить на водяной бане. Орехи мелко порезать. Окунуть каждый банан в растопленный шоколад и присыпать орехами. Делайте это быстро, поскольку на замороженных бананах шоколад быстро застывает.

Фруктовые заливные яйца

Яйца — 7 шт.

Сок или компот — 200 мл

Желатин — 3–4 ст.л.

Ягода

Мята

Кумкваты (или любые цитрусовые)

Сахар по вкусу.

Желатин залейте 100 мл холодной кипяченой водой. Оставьте набухать. Помойте яйца с содой. Сделайте отверстие размером с рублевую монету, вылейте белок и желток из скорлупы (они не понадобятся). Доведите желатин до кипения. В сок добавьте сахар по вкусу, хорошенько перемешайте и добавьте туда желатин. Скорлупу от яиц поставьте в подставку или контейнер. На дно скорлупы положите мяту. Выложите мелко нарезанную ягоду и кумкваты. Залейте соком с желатином. Отправьте в холодильник на 8 - 10 часов. Скорлупу очистите и десерт готово к употреблению.

Снежные шишки

Сливочное масло — 100 г

Сгущенка (вареная) — 1 банка

Белый сахар — 5 ложек

Рубленые орехи — 1 горстка

Яйцо свежее — 1 шт.

Мука высшего сорта (пшеничная) — 1,5 стакан

Разрыхлитель для теста — 0,5 ч.л.

Яйцо соедините с сахаром, добавьте подтаявшее масло. Просейте муку с разрыхлителем для теста и соедините жидкие ингредиенты с сухими. Быстро замешайте песочное тесто, оберните пленкой и положите в морозилку на полчаса. Противень застелите пергаментом и натрите на него подмерзшее тесто, распределяя его ровным слоем. Запекайте тесто в духовке до золотистого цвета. Дайте остыть и измельчите руками до крупной крошки. Песочную крошку смешайте с орехами, добавьте сгущенку и перемешайте. Рюмку застелите пленкой, смажьте маслом и плотно наполните массой. Потом аккуратно переверните рюмку на блюдо и вытряхните пирожное. Снимите пленку. Посыпьте десерт сахарной пудрой и остудите в холодильнике.