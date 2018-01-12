Попробуй новые пиццы от Manhattan-pizza

Край пиццы, как правило, остаётся без начинки, и это не всем нравится. Теперь в Manhattan-pizza можно заказать пиццу с сырным бортиком. Внутри бортика нежный сыр Моцарелла, который тянется и превращает краешек пиццы в дополнительное лакомство.

На сегодняшний день в меню представлено 3 пиццы:

1. Рикко с сырным бортиком Состав: колбаса Пепперони, охотничьи колбаски, томаты, маслины, сыр Моцарелла, пицца-соус.

2. Палермо с сырным бортиком Состав: бекон, карбонат, томаты, болгарский перец, сыр Моцарелла, пицца-соус.

3. Пепперони с сырным бортиком Состав: сырокопчёная колбаса Пепперони, шампиньоны маринованные, сыр Моцарелла, пицца-соус.

Вес такой пиццы 680 гр, стоимость всего 380 рублей.

Новинка появилась во всех барнаульских кафе Manhattan-pizza. Можно также заказать доставку пиццы с сырным бортиком по телефону 22-66-22 или на сайте manhattan-pizza.ru

Качественные ингредиенты, большое количество начинки, а вкусную сырную "корочку" так и хочется скушать! Приятного аппетита!

Адреса сети ресторанов быстрого питания "Манхеттен-пицца": Барнаул, пр. Строителей 25

Барнаул, ул. Попова, 86, ТЦ "БУМ"

Барнаул, Павловский тр., 251в ТРЦ "Европа"

Барнаул, пр. Красноармейский, 47а, ТЦ "СИТИ-центр"

Барнаул, ул. Балтийская, 16. ТЦ "Праздничный"

Новоалтайск, ул. Деповская, 22, ТЦ "ПАРК"

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 11, ТЦ "Панорама"

Рубцовск, ул. Тракторная, 17, ТЦ "Радуга"

Бийск, ул. Советская, 205/2, ТЦ "Ривьера" Телефон службы доставки 22-66-22, 22-66-99

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