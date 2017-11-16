Где барнаульцу покататься на горных лыжах: трассы, цены, новинки

В этом году горнолыжный сезон на Алтае начнется позже, чем прошлой зимой. Некоторые "горнолыжки" в этом году запускают новые объекты и трассы. Altapress.ru подготовил обзор горнолыжных курортов, которые привлекают барнаульцев зимой.
Авальман
Горнолыжный комплекс находится в черте Барнаула.
Здесь есть четыре трассы разного уровня сложности протяженностью до 350 метров и c перепадом высот до 75 метров. Они оснащены бугельными подъемниками и искусственным освещением. На территории есть отель, стоимость номера начинается от 1 тыс. рублей. В комплексе рассказали altapress.ru, что цены остались на уровне прошлого года.
Цены:
- разовый подъем — 30-40 руб.
- часовой абонемент сноубордов, саней и лыж — 250-300 руб.,
- дневной абонемент — в 800-1000 руб.
Открытие сезона: 18 ноября.
Манжерок
Курорт находится около одноименного озера и горы Малая Синюха. Дорога из Барнаула занимает около 4-5 часов.
Здесь можно покататься на горных и беговых лыжах, сноубордах, сноутюбах. Всего на склонах горы 2 трассы общей протяженностью 2250 метров. В комплексе сообщили, что ценник может немного измениться в ближайшее время.
Цены (сезон 2016-2017 годов):
- Разовый подъем на бугельном стоит в будни 40 рублей, в выходные — 50 рублей.
- Кресельный подъемник — 70-90 рублей.
- Часовой прокат лыж и сноубордов в будни и выходные обходится от 100 до 200 рублей, дневной — 500-700.
Открытие сезона: в начале декабря.
Новинки:
- откроется новый бугельный подъемник на 820 метров со средней станции.
- появится новая горнолыжная трасса на 260 метров.
- к сезону благоустроят территорию комплекса.
- в ближайшие годы здесь появятся ресторан, конференц-залы, сноу-парк
"Благодать"
Горнолыжный комплекс находится в Белокурихе. Дорога из Барнаула займет около 3 часов.
Здесь есть шесть трасс разной сложности, бугельные подъемники и канатно-кресельная дорога на Церковке протяженностью 2050 метров. Общая длина трасс — 6,9 км. Перепад высот разный — от 196 до 746 метров. Самая длинная трасса — 2 500 метров.
Цена:
- Стоимость разового подъема на бугельном подъемнике — 70-100 рублей, часовой подъем — 150-200 руб/час.
- Почасовой абонемент инвентаря — 200-300 рублей,
- Дневной абонемент — 1200-1500 рублей.
Открытие сезона: 10 декабря.
Шерегеш
Горнолыжный комплекс "Шерегеш" находится в Кемеровской области. Дорога от Барнаула займет около 7,5 часов.
Популярный горнолыжный курорт имеет 15 трасс, 15 подъемников. Несколько дополнительных сейчас строятся.
Цена:
- Средняя стоимость на подъемники в новом сезоне составит 30-200 рублей за один подъем.
- Прокат инвентаря — 150-200 рублей/час
- Единый абонемент на подъемники стоит от 700 до 1400 рублей
Открытие сезона: 17 ноября.
Новинки:
- На горе Утуя строят две новые трассы протяженностью 3 км каждая и четырехместный подъемник длиной 2200 метров с перепадом высот 495 метров. Открытие канатной дороги и трасс ожидается в конце 2017 года.
- Канатную дорогу №6 "Рыжая", которая в прошлом сезоне пострадала от огня, запустят в конце ноября.
- Новые подъемники на горе Мустаг заработают в середине ноября.
- Подъемник на Зеленую заработает до Нового года. Рядом с ним построили большую парковку для автомобилей.
Бирюзовая Катунь
Комплекс находится на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Дорога от Барнаула займет около 4 часов.
На территории горнолыжного комплекса работают три горнолыжные трассы различных уровней сложности и бугельный подъемник. Общая протяженность трасс — 3,5 км, перепад высот составляет 250-300 метров. Трассы подходят как для профессионалов, так и для любителей. На склонах есть освещение.
Цены:
- Прокат лыж и сноубордов стоит 200 рублей/час и 800 рублей/день.
- Стоимость разового подъема на бугельном подъемнике — 50 рублей.
Открытие сезона: в начале декабря.
Новинки:
- На территории горнолыжного комплекса в "Бирюзовой Катуни" в декабре откроют кафе с горячим питанием и пункт проката горнолыжного инвентаря. Площадь нового комплекса составляет 150 кв. метров. Он располагается у подножья горнолыжного склона, рядом с бугельным подъемником и автостоянкой.
Телецкий
Этой самый молодой горнолыжный комплекс на Алтае. Он открылся на Телецком озере в сезоне 2016/2017. Тогда на горе Кокуя работали ГЛК "Артыбаш" и ГЛК "Телецкое". С этого года у них будет действовать единый ски-пасс. Дорога от Барнаула займет около 6 часов.
На данный момент работают бугельный двухместный подъемник протяженностью 1000 метров и кресельный двухместный подъемник протяженностью 1300 метров. Здесь есть трассы на 1 км, 1,3 км с перепадами высот 235 м, а также трассы на 1,6 км 1,3 км с перепадами высот 440 м. Общая протяженность подготовленных склонов составляет 11 тыс. метров.
Для детей у подножия горы находится трасса и подъемник для сноутюбинга длиной 150 метров.
Цены:
- Прокат горных лыж — 300 рублей/час, 800 рублей/день.
- Прокат сноуборда — 200 рублей/час, 400 рублей/день.
- Сноутюбинг: подъемник и прокат плюшки на детской трассе: 30 минут — 150 рублей, 1 час — 200 рублей.
Открытие сезона: в начале декабря.
Новинки:
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К Новому году запустят прокат, кафе, ски-пасс на два подъемника.
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