Где барнаульцу покататься на горных лыжах: трассы, цены, новинки

Авальман

Горнолыжный комплекс находится в черте Барнаула.

Здесь есть четыре трассы разного уровня сложности протяженностью до 350 метров и c перепадом высот до 75 метров. Они оснащены бугельными подъемниками и искусственным освещением. На территории есть отель, стоимость номера начинается от 1 тыс. рублей. В комплексе рассказали altapress.ru, что цены остались на уровне прошлого года.

Цены: разовый подъем — 30-40 руб.

часовой абонемент сноубордов, саней и лыж — 250-300 руб.,

дневной абонемент — в 800-1000 руб.

Открытие сезона: 18 ноября.

Манжерок

Курорт находится около одноименного озера и горы Малая Синюха. Дорога из Барнаула занимает около 4-5 часов.

Здесь можно покататься на горных и беговых лыжах, сноубордах, сноутюбах. Всего на склонах горы 2 трассы общей протяженностью 2250 метров. В комплексе сообщили, что ценник может немного измениться в ближайшее время.

Цены (сезон 2016-2017 годов): Разовый подъем на бугельном стоит в будни 40 рублей, в выходные — 50 рублей.

Кресельный подъемник — 70-90 рублей.

Часовой прокат лыж и сноубордов в будни и выходные обходится от 100 до 200 рублей, дневной — 500-700.

Открытие сезона: в начале декабря.

Новинки:

откроется новый бугельный подъемник на 820 метров со средней станции.

появится новая горнолыжная трасса на 260 метров.

к сезону благоустроят территорию комплекса.

в ближайшие годы здесь появятся ресторан, конференц-залы, сноу-парк

"Благодать"

Горнолыжный комплекс находится в Белокурихе. Дорога из Барнаула займет около 3 часов.

Здесь есть шесть трасс разной сложности, бугельные подъемники и канатно-кресельная дорога на Церковке протяженностью 2050 метров. Общая длина трасс — 6,9 км. Перепад высот разный — от 196 до 746 метров. Самая длинная трасса — 2 500 метров.

Цена: Стоимость разового подъема на бугельном подъемнике — 70-100 рублей, часовой подъем — 150-200 руб/час.

Почасовой абонемент инвентаря — 200-300 рублей,

Дневной абонемент — 1200-1500 рублей.

Открытие сезона: 10 декабря.

Шерегеш

Горнолыжный комплекс "Шерегеш" находится в Кемеровской области. Дорога от Барнаула займет около 7,5 часов.

Популярный горнолыжный курорт имеет 15 трасс, 15 подъемников. Несколько дополнительных сейчас строятся.

Цена: Средняя стоимость на подъемники в новом сезоне составит 30-200 рублей за один подъем.

Прокат инвентаря — 150-200 рублей/час

Единый абонемент на подъемники стоит от 700 до 1400 рублей

Открытие сезона: 17 ноября.

Новинки:

На горе Утуя строят две новые трассы протяженностью 3 км каждая и четырехместный подъемник длиной 2200 метров с перепадом высот 495 метров. Открытие канатной дороги и трасс ожидается в конце 2017 года.

Канатную дорогу №6 "Рыжая", которая в прошлом сезоне пострадала от огня, запустят в конце ноября.

Новые подъемники на горе Мустаг заработают в середине ноября.

Подъемник на Зеленую заработает до Нового года. Рядом с ним построили большую парковку для автомобилей.

Бирюзовая Катунь

Комплекс находится на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Дорога от Барнаула займет около 4 часов.

На территории горнолыжного комплекса работают три горнолыжные трассы различных уровней сложности и бугельный подъемник. Общая протяженность трасс — 3,5 км, перепад высот составляет 250-300 метров. Трассы подходят как для профессионалов, так и для любителей. На склонах есть освещение.

Цены: Прокат лыж и сноубордов стоит 200 рублей/час и 800 рублей/день.

Стоимость разового подъема на бугельном подъемнике — 50 рублей.

Открытие сезона: в начале декабря.

Новинки:

На территории горнолыжного комплекса в "Бирюзовой Катуни" в декабре откроют кафе с горячим питанием и пункт проката горнолыжного инвентаря. Площадь нового комплекса составляет 150 кв. метров. Он располагается у подножья горнолыжного склона, рядом с бугельным подъемником и автостоянкой.

Телецкий

Этой самый молодой горнолыжный комплекс на Алтае. Он открылся на Телецком озере в сезоне 2016/2017. Тогда на горе Кокуя работали ГЛК "Артыбаш" и ГЛК "Телецкое". С этого года у них будет действовать единый ски-пасс. Дорога от Барнаула займет около 6 часов.

На данный момент работают бугельный двухместный подъемник протяженностью 1000 метров и кресельный двухместный подъемник протяженностью 1300 метров. Здесь есть трассы на 1 км, 1,3 км с перепадами высот 235 м, а также трассы на 1,6 км 1,3 км с перепадами высот 440 м. Общая протяженность подготовленных склонов составляет 11 тыс. метров.

Для детей у подножия горы находится трасса и подъемник для сноутюбинга длиной 150 метров.

Цены: Прокат горных лыж — 300 рублей/час, 800 рублей/день.

Прокат сноуборда — 200 рублей/час, 400 рублей/день.

Сноутюбинг: подъемник и прокат плюшки на детской трассе: 30 минут — 150 рублей, 1 час — 200 рублей.

Открытие сезона: в начале декабря.

Новинки: