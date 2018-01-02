10 новогодних фильмов на каникулы

1. Реальная любовь

Фильм, который можно пересматривать в праздники точно так же как и "Иронию судьбы". 10 историй происходят параллельно друг другу незадолго до Рождества. Фильм о разных историях любви, о том, что любовь витает вокруг нас, подарит вам уют и праздничное настроение. Среди актерского состава такие звезды как Эмма Томпсон, Алан Рикман, Хью Грант, Кира Найтли, Томас Сангстер и другие.

2. Счастливого Рождества

Военная драма, основанная на реальных событиях, известных как Рождественское перемирие. Во Франции во время Первой мировой войны на линии фронта солдаты трех стран — Германии, Великобритании и Франции — отмечают Рождество в окопах. Это трогательная история о том, как солдаты сложили оружие и вышли из окопов, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества. Главные роли в картине исполнили Даниэль Брюль, Дайан Крюгер, Гийом Кане.

3. Чудо на 34-ой улице

История о маленькой девочке Сюзан, которая не верит в Санта-Клауса, но продолжает писать ему письма, не надеясь, что её заветные желания сбудутся. Однако однажды она встречает настоящего Санту в крупном нью-йоркском супермаркете и понимает, что все её мечты обязательно сбудутся. В главных ролях — Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс и Дилан МакДермотт.

4. Рождественская история

Экранизация истории Чарльза Диккенса вышла на экраны в 2009 году. Поучительная история о старом банкире Скрудже, который ненавидит и презирает всё, кроме денег. За одну ночь он меняется на всю оставшуюся жизнь. В мультфильме много мрачных моментов: вместо эльфов и фей, с главным героем разговаривают призраки. Но в то же время он очень поучительный и жизнеутверждающий. Главных героев в мультфильме озвучивают Джим Керри, Колин Ферт и Гари Олдман.

5. Эдвард Руки-ножницы

Атмосферный фильм Тима Бертона не совсем о Рождестве, зато зимний — со снежинками, снегом и трогательной историей о любви. История повествует об Эдварде, человеческом существе с ножницами вместо рук, который до недавнего времени жил один в замке, а потом попал к людям в небольшой городок. Там Эдвард старался быть нужным людям, но они оказались к нему холодны. В главных ролях в картине снялись Джонни Депп и Вайнона Райдер.

6. Кошмар перед Рождеством

Еще одна работа Тима Бертона. Мультфильм рассказывает о том, как главный герой Хэллоуина Джек Скеленгтон попадает в город Рождества и, вдохновившись праздником, решает примерить на себя роль Санты, похищая настоящего Клауса. В русском дубляже героев озвучивали Алексей Кортнев, Гарик Сукачев, Тутта Ларсен, Глеб Самойлов.

7. Чародеи

Двухсерийная советская комедия по сценарию братьев Стругацких с Александром Абдуловым в главной роли. "Чародеи" не так популярны у нас как "Ирония судьбы", но песню про трех белых коней знают все. Это музыкальная комедия с невероятным актерским составом стала классикой отечественного кинематографа.

8. Дневник Бриджит Джонс

История Бриджит начинается перед Рождеством, когда она знакомится с Марком Дарси. Поначалу мужчина не првилекает её внимания, ведь она должна сосредоточиться на более важных вещах — похудеть, бросить курить и найти свою любовь. Великолепный Колин Ферт, Рене Зеллвегер и Хью Грант покажут нам жизненную, но такую красивую историю любви.

9. Вечера на хуторе близ Диканьки

История кузнеца Вакулы и царских черевичек, каждому знакомая с детства. Советская экранизация повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" идеальный вариант для семейного просмотра.

10. Старый Новый год

История про обычный американский Новый год, превратившаяся в переводе в Старый, похожа на "Реальную любовь" и российские "Елки"— множество историй происходящих одновременно и пересекающихся друг с другом. Холли Берри, Джессика Бил, Джон Бон Джови, Роберт Де Ниро, Зак Эфрон и еще много-много известных актеров в декорациях Нью-Йорка ждут наступления Нового года, влюбляются, прощают и исполняют желания.