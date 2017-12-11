Опасные продукты. Как не отравиться в Новый год-2018

Обильное новогоднее застолье само по себе не очень хорошо влияет на организм, особенно если до праздника вы придерживались диеты. Однако, есть продукты, которыми отравиться особенно легко. Рассказываем, на что нужно обратить внимание, если не хотите омрачить себе торжество.
Красная икра
Смотрите дату изготовления: качественная производится с июля по сентябрь, другие числа говорят о том, что икра была перефасована. Выбирайте стеклянную баночку, чтобы можно было оценить качество икринок.
Посмотрите на цвет: оранжевая — кетовая икра, крупная светло-оранжевая — икра горбуши, темный цвет говорит о том, что икру взяли из несвежей рыбы, бледная — свидетельство перезрелой продукции. Хорошая икра плотно заполняет банку.
Посмотрите на маркировку, которая должна быть проштампована изнутри. Цифры, вдавленные внутрь, и нечеткая полиграфия говорят о контрафактной продукции.
Рыба
Если рыба имеет очень яркий цвет, то она явно покрашена. В норме консистенция рыбы упругая. Если же она не пружинит при надавливании и не принимает свою форму, рыба несвежая.
Жабры у хорошей рыбы розовые, а глаза не мутные. На срезе качественной рыбы всегда видны светлые прожилки. Если выбираете кусочек в вакуумной упаковке, смотрите на дату изготовления, не берите, если цифры затерты или сверху наклеен магазинный стикер.
Сладкое
Заранее купленные торты и пирожные с белковым кремом могут стать причиной отравления даже если вы хранили их в холодильнике. Отдайте предпочтение выпечке с другой начинкой, либо покупайте такую вкусняшку в последние дни - 30-31 декабря, не раньше.
Куриные яйца
Единственный способ выбирать качественные яйца - посмотреть срок годности.
Покупные салаты
Особенно опасны те, что содержат яйца, картофель, мясо и морепродукты. Также отравиться можно салатами с майонезом. Также будьте внимательны к дате производства и упаковки салата. Если не доверяете магазину, лучше отказаться от покупки и приготовить блюдо самому.
С осторожностью нужно относиться к маринованным огурцам и помидорам. В большом количестве они способны вызвать раздражение желудка. Для салатов и в качестве закуски лучше использовать соленые овощи.
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