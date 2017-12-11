Опасные продукты. Как не отравиться в Новый год-2018

Красная икра

Смотрите дату изготовления: качественная производится с июля по сентябрь, другие числа говорят о том, что икра была перефасована. Выбирайте стеклянную баночку, чтобы можно было оценить качество икринок.

Посмотрите на цвет: оранжевая — кетовая икра, крупная светло-оранжевая — икра горбуши, темный цвет говорит о том, что икру взяли из несвежей рыбы, бледная — свидетельство перезрелой продукции. Хорошая икра плотно заполняет банку.

Посмотрите на маркировку, которая должна быть проштампована изнутри. Цифры, вдавленные внутрь, и нечеткая полиграфия говорят о контрафактной продукции.