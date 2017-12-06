Оригинальные небьющиеся новогодние елки и мягкие игрушки своими руками

Если нет возможности установить в квартире настоящую елку, это не причина лишать свою семью праздника. Сегодня существует множество идей, как сделать елку на Новый год-2018 своими руками. Например, "собрать" елку и игрушку можно из пушистых помпонов. В этой подборке собраны мягкие новогодние поделки, которые создадут уют в доме во время праздника и смогут стать оригинальным подарком родным и близким на Новый год-2018.
Как сделать помпон из ниток?
Помпоны можно сделать из ниток, оставшихся от вязания. Лучше всего использовать шерстяные или синтетические нитки. Из льняных и хлопчатобумажных ниток помпон не будет пушистым.
В магазинах продаются различные приспособления для создания "пушистых шаров". Однако их легко сделать старым способом — с помощью двух колец из картона разного радиуса.
Источники: fishki.net и karakyli.ru
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