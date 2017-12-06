Новый год Развлечения

Оригинальные небьющиеся новогодние елки и мягкие игрушки своими руками

Сегодня, 18:31.
Жизнь

Если нет возможности установить в квартире настоящую елку, это не причина лишать свою семью праздника. Сегодня существует множество идей, как сделать елку на Новый год-2018 своими руками. Например, "собрать" елку и игрушку можно из пушистых помпонов. В этой подборке собраны мягкие новогодние поделки, которые создадут уют в доме во время праздника и смогут стать оригинальным подарком родным и близким на Новый год-2018. 

Как сделать помпон из ниток?

Помпоны можно сделать из ниток, оставшихся от вязания. Лучше всего использовать шерстяные или синтетические нитки. Из льняных и хлопчатобумажных ниток помпон не будет пушистым.

В магазинах продаются различные приспособления для создания "пушистых шаров". Однако их легко сделать старым способом — с помощью двух колец из картона разного  радиуса. 

Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.
Помпоны из ниток.

Источники: fishki.net и karakyli.ru

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