Оригинальные небьющиеся новогодние елки и мягкие игрушки своими руками

Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net. Идеи поделок на Новый год. Фото : fishki.net.

Как сделать помпон из ниток?

Помпоны можно сделать из ниток, оставшихся от вязания. Лучше всего использовать шерстяные или синтетические нитки. Из льняных и хлопчатобумажных ниток помпон не будет пушистым.

В магазинах продаются различные приспособления для создания "пушистых шаров". Однако их легко сделать старым способом — с помощью двух колец из картона разного радиуса.

Источники: fishki.net и karakyli.ru