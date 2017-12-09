Оригинально оформленные салаты на Новый год-2018

Приготовьте на новогодний стол-2018 любимые салаты, но с необычным оформлением. Они удивят друзей не только вкусом, но и внешним видом праздничного блюда.
Новогодний салат "Собачка" с копченой курицей и грибами
- Курица копченая — 300 г
- Грибы маринованные — 150 г
- Картофель, некрупный — 6-7 шт
- Морковь, некрупная — 4-5 шт
- Яйца - 3-5 шт
- Сыр плавленый — 1 шт (100 г)
- Майонез — 100-150 г
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Гвоздика (для украшения) — 6 шт
- Колбаса или мясо (для украшения)
- Укроп свежий (для украшения)
Предварительно отварить картофель, морковь и яйца, остудить, очистить. Копченую курицу и маринованные грибы мелко нарезать (два-три гриба оставить целыми для украшения салата). Картофель, морковь и часть яичного белка потереть на терке. (Белок и желток натирать отдельно.)
На блюдо для подачи праздничного салата первым слоем выложить картофель, формируя из него ушки и мордочку собачки. Картофель слегка смазать майонезом. Выложить на него нарезанную копченую курицу, сверху яичный белок и грибы. Следующим слоем грибы выложить натертый плавленый сырок, чуть смазать майонезом, добавить натертую морковь. Последним слоем выложить картофель, прижимая его со всех сторон, и по бокам тоже, - спрятать под картофелем остальные слои салата.
Со всех сторон обмазать салат майонезом. Желток натереть на мелкой терке, чтобы он лучше клеился к слою майонеза. Выложить из желтка мордочку собачки. Яичный белок также натереть на мелкой терке, выложить из него ушки и носик. Разрезать один гриб на две части, выложить глазки. Целый грибочек воткнуть в место для носика.
Усы можно сделать из гвоздики, язычок — из тонкого ломтика мяса или вареной колбасы. Добавить бровки, также вырезанные из маринованных грибов.
Блюдо, на котором будет подаваться праздничный салат, можно украсить зеленью укропа. Накрыть готовый салат пищевой пленкой и оставить пропитаться.
Салат "Кость" с креветками и авокадо
- Авокадо — 1 шт
- Креветки — 150 г
- Яйца куриные — 2 шт
- Сыр твердый — 150 г
- Майонез — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Отварим креветки в подсоленной кипящей воде 6-7 минут. Сольем воду и дадим остыть. Если у вас крупные креветки, нарежьте их мелкими кубиками. Авокадо разрезаем пополам вдоль. Удаляем косточку, достаем мякоть и нарезаем ее кубиками. Натрем вареные яйца на крупной терке ,сыр — на средней.
Если вы будете декорировать салат яичными белками, то отдельно натрите желтки и белки. Желтки используйте для салата, белки — для украшения.
Выкладываем все ингредиенты салата в миску, добавляем майонез и хорошо перемешиваем. На плоское блюдо выкладываем салат с креветками и авокадо в форме косточки. Посыпаем салат со всех сторон натертым сыром или яичным белком, по вашему усмотрению.
Новогодний салат "Рождественский венок" и "Елочка"
- Крабовые палочки — 200-250 г
- Яблоко кисло-сладкое — 0,5 шт
- Помидоры — 2 шт.
- Кукуруза консервированная — 4 ст. л. + для украшения
- Рис отварной — 4 ст. л.
- Сыр твердый — 50-70 г
- Майонез и/или сметана, или йогурт — 100 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Укроп свежий — 1 большой пучок
- Зерна граната — для украшения
Рис отварить, крабовые палочки, помидоры порезать кубиками. Яблоко нарезать мелкими кубиками, сыр натереть на крупной терке. Измельченные продукты перемешать в миске, добавить кукурузу и рис. Заправить салат можно майонезом, сметаной или йогуртом.
Чтобы сделать крабовый салат в форме веночка, в центр блюда поставить любую баночку или бокал подходящего диаметра и вокруг него выложить салат. Сверху на салат выложить свежий укроп и украсить крабовыми палочками с помидорами в виде рождественских свечей. Праздничный салат "Рождественский венок" готов.
Точно так же можно сделать салат в виде ёлочки. Сначала выложить крабовый салата в форме елки, затем сверху украсить свежим укропом и "звездой" из помидора. "Мишуру" сделать из сметаны или майонеза, "ёлочные игрушки" - из кукурузы и зерен граната.
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