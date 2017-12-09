Новый год Застолье

Оригинально оформленные салаты на Новый год-2018

Сегодня, 08:01.
Жизнь

Приготовьте на новогодний стол-2018 любимые салаты, но с необычным оформлением. Они удивят друзей не только вкусом, но и внешним видом праздничного блюда.

Украшения новогоднего стола.
Украшения новогоднего стола. Фото : СС0.

Новогодний салат "Собачка" с копченой курицей и грибами

  • Курица копченая — 300 г
  • Грибы маринованные — 150 г
  • Картофель, некрупный — 6-7 шт
  • Морковь, некрупная — 4-5 шт
  • Яйца - 3-5 шт
  • Сыр плавленый — 1 шт (100 г)
  • Майонез — 100-150 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Гвоздика (для украшения) — 6 шт
  • Колбаса или мясо (для украшения)
  • Укроп свежий (для украшения)
Новогоний салат.
Новогоний салат.
Новогоний салат.
Новогоний салат.
Новогоний салат.
Новогоний салат.

Предварительно отварить картофель, морковь и яйца, остудить, очистить. Копченую курицу и маринованные грибы мелко нарезать (два-три гриба оставить целыми для украшения салата). Картофель, морковь и часть яичного белка потереть на терке. (Белок и желток натирать отдельно.)


На блюдо для подачи праздничного салата первым слоем выложить картофель, формируя из него ушки и мордочку собачки. Картофель слегка смазать майонезом. Выложить на него нарезанную копченую курицу, сверху яичный белок и грибы. Следующим слоем грибы выложить натертый плавленый сырок, чуть смазать майонезом, добавить натертую морковь. Последним слоем выложить картофель, прижимая его со всех сторон, и по бокам тоже, - спрятать под картофелем остальные слои салата.

Со всех сторон обмазать салат майонезом. Желток натереть на мелкой терке, чтобы он лучше клеился к слою майонеза. Выложить из желтка мордочку собачки. Яичный белок также натереть на мелкой терке, выложить из него ушки и носик. Разрезать один гриб на две части, выложить глазки. Целый грибочек воткнуть в место для носика.


Усы можно сделать из гвоздики, язычок — из тонкого ломтика мяса или вареной колбасы. Добавить бровки, также вырезанные из маринованных грибов.
Блюдо, на котором будет подаваться праздничный салат, можно украсить зеленью укропа. Накрыть готовый салат пищевой пленкой и оставить пропитаться.

Салат "Кость" с креветками и авокадо

  • Авокадо — 1 шт
  • Креветки — 150 г
  • Яйца куриные — 2 шт
  • Сыр твердый — 150 г
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.

Отварим креветки в подсоленной кипящей воде 6-7 минут. Сольем воду и дадим остыть. Если у вас крупные креветки, нарежьте их мелкими кубиками. Авокадо разрезаем пополам вдоль. Удаляем косточку, достаем мякоть и нарезаем ее кубиками. Натрем вареные яйца на крупной терке ,сыр — на средней.
Если вы будете декорировать салат яичными белками, то отдельно натрите желтки и белки. Желтки используйте для салата, белки — для украшения.

Выкладываем все ингредиенты салата в миску, добавляем  майонез и хорошо перемешиваем. На плоское блюдо выкладываем салат с креветками и авокадо в форме косточки. Посыпаем салат со всех сторон натертым сыром или яичным белком, по вашему усмотрению.

Новогодний салат "Рождественский венок" и "Елочка"

  • Крабовые палочки — 200-250 г
  • Яблоко кисло-сладкое — 0,5 шт
  • Помидоры — 2 шт.
  • Кукуруза консервированная — 4 ст. л. + для украшения
  • Рис отварной — 4 ст. л.
  • Сыр твердый — 50-70 г
  • Майонез и/или сметана, или йогурт — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Укроп свежий — 1 большой пучок
  • Зерна граната — для украшения
Салат "Рождественский венок".
Салат "Рождественский венок"
Салат "Рождественский венок".
Салат "Рождественский венок"
Салат "Рождественский венок".
Салат "Рождественский венок"
Салат "Рождественский венок".
Салат "Рождественский венок"
Салат "Ёлочка".
Салат "Ёлочка".

Рис отварить, крабовые палочки, помидоры порезать кубиками. Яблоко нарезать мелкими кубиками, сыр натереть на крупной терке. Измельченные продукты перемешать в миске, добавить кукурузу и рис. Заправить салат можно майонезом, сметаной или йогуртом.

Чтобы сделать крабовый салат в форме веночка, в центр блюда поставить любую баночку или бокал подходящего диаметра и вокруг него выложить салат. Сверху на салат выложить свежий укроп и украсить крабовыми палочками с помидорами в виде рождественских свечей. Праздничный салат "Рождественский венок" готов.

Точно так же можно сделать салат в виде ёлочки. Сначала выложить крабовый салата в форме елки, затем сверху украсить свежим укропом и "звездой" из помидора. "Мишуру" сделать из сметаны или майонеза, "ёлочные игрушки" - из кукурузы и зерен граната.

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