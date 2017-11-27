Пенсионер из Якутии слепил двухметровую новогоднюю елку из навоза

Пенсионер Анатолий Филиппов из Якутии изваял фигуру елки к Новому году-2018 из навоза, сообщает ИА YakutiaMedia. Высота необычной елки более двух метров.
Мастер проживает в селе Нерюктяйинск-1 Олекминского района. Анатолий Филиппов окончил Барнаульский техникум, а после 34 года проработал в родном совхозе мастером и бригадиром.
Скульптуру он украсил шарами, а на макушке установил красную звезду.
По данным агентства, Анатолий Филиппов — пенсионер, председатель совета ветеранов, преподает в кружке "Молодая гвардия". Ежегодно к Новому году около дома он делает снежные фигуры, устанавливает елку, но в этом году впервые слепил из навоза большую елку.
"Так сложилось, что с детства я люблю лепить скульптуры из снега. Каждый год во дворе дома делал их. Идея мастерить из балбаха (навоза) пришла давно, но руки дошли лишь в этом году. С наступлением морозов, в октябре я начал замораживать балбахи небольших размеров, заготовил их более 1 тысячи. В ноябре потихоньку начал собирать фигуру вместе с зятем. Елку украсили гирляндами, шарами из снега, а звезду сделал из навоза и покрасил в красный цвет. Односельчане приходят и фотографируются, вот так один из снимков попал в соцсети", — рассказал мастер.
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