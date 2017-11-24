По ёлке и праздник: россияне стали больше тратить на Новый год

Россияне готовы потратить на покупки к Новому году больше денег, чем в прошлом, "Известия".
В прошлом году елки покупали в среднем за 2,2 тыс. рублей, экономя на их качестве и высоте. В этот раз благодаря росту реальных зарплат россияне могут позволить себе больше, уверены эксперты. Только за последнюю неделю количество покупок подскочило на 20%, а тематический ассортимент магазинов увеличился на 40%.
В этом году россияне в среднем готовы увеличить расходы на елку на 9%.
Как отмечают торговые сети, в 2017 году спрос на новогодние товары необычайно ранний и активный. Как результат магазины закупают новую и специальную продукцию, чтобы его удовлетворить.
У посетителей магазинов пользуется большим спросом праздничная атрибутика. Любопытной является следующая тенденция: чем ближе к праздникам, тем более высокие елки покупают.
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