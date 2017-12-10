По Нью-Йорку прошел парад русских Снегурочек и Дедов Морозов

Новогодний флешмоб стартовал на востоке Манхэттена у Свято-Николаевского собора. Деды Морозы и Снегурочки спустились в метро и доехали до центра Нью-Йорка. Там они организовали хоровод вокруг елки, установленной в Брайант-парке, между пятой и шестой авеню.

А по дороге всем встречным дарили конфеты "Мишка на севере". Американцы, по словам организаторов из общества "Русская молодёжь Америки", принимали Деда Мороза за Санта Клауса и недоумевали, отчего его сопровождают красивые девушки, а не уродливые эльфы . Приходилось объяснять жителям Нью-Йорка, что в российской новогодней традиции все иначе.