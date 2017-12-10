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По Нью-Йорку прошел парад русских Снегурочек и Дедов Морозов

Сегодня, 12:12.
Жизнь

9 ноября больше сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошли парадом по центральным улицам самого большого города США. Интересно, что именно в эту субботу в Нью-Йорке выпал первый снег, сообщает Life.ru.

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Публикация от Maya Yeliseyeva (@maya_yel)

Нашествие Дедов Морозов и Снегурочек в Нью Йорке

Публикация от Anna M (@anna_8_anna_m)

Новогодний флешмоб стартовал на востоке Манхэттена у Свято-Николаевского собора. Деды Морозы и Снегурочки спустились в метро и доехали до центра Нью-Йорка. Там они  организовали хоровод вокруг елки, установленной в Брайант-парке, между пятой и шестой авеню.

А по дороге всем встречным дарили конфеты "Мишка на севере". Американцы, по словам организаторов из общества "Русская молодёжь Америки", принимали Деда Мороза за Санта Клауса и недоумевали, отчего его сопровождают красивые девушки, а не уродливые эльфы . Приходилось объяснять жителям Нью-Йорка, что в российской новогодней традиции все иначе.

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