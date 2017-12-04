С 4 по 24 декабря гипермаркет спортивных товаров "Декатлон" организует благотворительный марафон "Подари ребенку спорт".
Собраны новогодние пожелания детей двух детских домов №6 и №13 о том, какой спортивный подарок они хотели бы получить. Об этом дети написали в письмах Деду Морозу, которые будут размещены на елке в гипермаркете "Декатлон". Каждый посетитель может прочитать пожелание и сделать ребенку персональный подарок.
25 декабря мы собираем все подарки и развозим их по детским домам.
Гипермаркет спортивных товаров "Декатлон"
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188
Телефон: +7 (3852) 28-27-76
Сайт: www.decathlon.ru