Новый год Подарки

Подари ребенку спорт

Сегодня, 08:31.
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С 4 по 24 декабря гипермаркет спортивных товаров "Декатлон" организует благотворительный марафон "Подари ребенку спорт".

Подробности акции - у продавцов магазина.
Подробности акции - у продавцов магазина. Иллюстрация : архив гипермаркета спортивных товаров "Декатлон".

Собраны новогодние пожелания детей двух детских домов №6 и №13 о том, какой спортивный подарок они хотели бы получить. Об этом дети написали в письмах Деду Морозу, которые будут размещены на елке в гипермаркете "Декатлон". Каждый посетитель может прочитать пожелание и сделать ребенку персональный подарок.

25 декабря мы собираем все подарки и развозим их по детским домам.

Гипермаркет спортивных товаров "Декатлон"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188

Телефон: +7 (3852) 28-27-76

Сайт: www.decathlon.ru

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