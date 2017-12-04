Подари ребенку спорт

Собраны новогодние пожелания детей двух детских домов №6 и №13 о том, какой спортивный подарок они хотели бы получить. Об этом дети написали в письмах Деду Морозу, которые будут размещены на елке в гипермаркете "Декатлон". Каждый посетитель может прочитать пожелание и сделать ребенку персональный подарок.

25 декабря мы собираем все подарки и развозим их по детским домам.