Подарки на Новый год с Алиэкспресс

В интернет-магазинах можно найти подарки на любой вкус и к любому празднику. Чтобы успеть купить подарок на Новый год-2018, нужно заказывать его уже сейчас. Altapress.ru собрал самые интересные и недорогие подарки на Новый год с AliExpress.
Камни для охлаждения напитков
Такой подарок подойдет ценителям крепких и не только напитков.
Цена — от 250 рублей.
Носки для любителей искусства
Если ваш близкий человек любит картины Ван Гога или знает кто такой Мунк, удивите его оригинальными носками с картинами великих художников.
Цена — 175 рублей.
Кружка для ленивых
Такая кружка будет сама размешивать сахар. Идеальный подарок для тех, кто громко стучит ложкой, размешивая утренний кофе.
Цена — 405 рублей.
Набор линз для телефона
Любителям фотографировать понравится набор съемных линз для смартфона. В нем есть fisheye, линза для макросъёмки, широкоугольный объектив, телеобъектив с двойным зумом и поляризационный фильтр.
Цена — 584 рубля.
Bluetooth-трекеры
Такой подарок понравится абсолютно всем. Его можно прицепить к ключам и отслеживать их местоположение с помощью телефона. Или, например, приклеить к пульту от телевизора. И вам больше не придется бегать по всему дому и просить домочадцев встать с дивана.
Цена — 570 рублей за пять датчиков.
Тематический подарок
Любителям кино и поп-культуры выбрать подарок проще всего. Подарите им на Новый год-2018 футболку с персонажем из "Игры Престолов", флешку с супергероем или фигурку Дарта Вейдера.
Цена — от 300 рублей.
Анатомический подголовник в машину
Если ваш друг много времени проводит за рулем, такой подарок позволит ему чувствовать себя в автомобиле комфортнее и сэкономить на походе к врачу.
Цена — 1010 рублей.
Сладкая подушка
Подушка-пончик понравится сладкоежкам и тем, кто любит поспать.
Цена — 975 рублей.
Милые перчатки
Теплые мягкие перчатки в виде лап животных будет приятно получить в подарок любой девушке.
Цена — 213 рублей.
Пастельные карандаши
Художникам и любителям порисовать можно подарить набор карандашей. Ими легко рисовать на крафтовой бумаге и оформлять подарки.
Цена — от 460 рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.