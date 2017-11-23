Подарки на Новый год с Алиэкспресс

Камни для охлаждения напитков Такой подарок подойдет ценителям крепких и не только напитков. Цена — от 250 рублей.

Носки для любителей искусства Если ваш близкий человек любит картины Ван Гога или знает кто такой Мунк, удивите его оригинальными носками с картинами великих художников. Цена — 175 рублей.

Кружка для ленивых Такая кружка будет сама размешивать сахар. Идеальный подарок для тех, кто громко стучит ложкой, размешивая утренний кофе. Цена — 405 рублей.

Набор линз для телефона Любителям фотографировать понравится набор съемных линз для смартфона. В нем есть fisheye, линза для макросъёмки, широкоугольный объектив, телеобъектив с двойным зумом и поляризационный фильтр. Цена — 584 рубля.

Bluetooth-трекеры Такой подарок понравится абсолютно всем. Его можно прицепить к ключам и отслеживать их местоположение с помощью телефона. Или, например, приклеить к пульту от телевизора. И вам больше не придется бегать по всему дому и просить домочадцев встать с дивана. Цена — 570 рублей за пять датчиков.

Тематический подарок Любителям кино и поп-культуры выбрать подарок проще всего. Подарите им на Новый год-2018 футболку с персонажем из "Игры Престолов", флешку с супергероем или фигурку Дарта Вейдера. Цена — от 300 рублей.

Анатомический подголовник в машину Если ваш друг много времени проводит за рулем, такой подарок позволит ему чувствовать себя в автомобиле комфортнее и сэкономить на походе к врачу. Цена — 1010 рублей.

Сладкая подушка Подушка-пончик понравится сладкоежкам и тем, кто любит поспать. Цена — 975 рублей.

Милые перчатки Теплые мягкие перчатки в виде лап животных будет приятно получить в подарок любой девушке. Цена — 213 рублей.