Новый год Подарки

Подарки на Новый год с Алиэкспресс

Сегодня, 19:13.
Жизнь

В интернет-магазинах можно найти подарки на любой вкус и к любому празднику. Чтобы успеть купить подарок на Новый год-2018, нужно заказывать его уже сейчас. Altapress.ru собрал самые интересные и недорогие подарки на Новый год с AliExpress.

Подарок. Новый год.
Подарок. Новый год. Фото : Aliexpress.com.

Камни для охлаждения напитков

Камни для напитков.
Камни для напитков

Такой подарок подойдет ценителям крепких и не только напитков.

Цена — от 250 рублей.

Носки для любителей искусства

Носки.
Носки

Если ваш близкий человек любит картины Ван Гога или знает кто такой Мунк, удивите его оригинальными носками с картинами великих художников.

Цена — 175 рублей.

Кружка для ленивых

Кружка.
Кружка

Такая кружка будет сама размешивать сахар. Идеальный подарок для тех, кто громко стучит ложкой, размешивая утренний кофе.

Цена — 405 рублей.

Набор линз для телефона

Линзы для смартфона.
Линзы для смартфона

Любителям фотографировать понравится набор съемных линз для смартфона. В нем есть fisheye, линза для макросъёмки, широкоугольный объектив, телеобъектив с двойным зумом и поляризационный фильтр.

Цена — 584 рубля.

Bluetooth-трекеры

Bluetooth-брелок.
Bluetooth-брелок

Такой подарок понравится абсолютно всем. Его можно прицепить к ключам и отслеживать их местоположение с помощью телефона. Или, например, приклеить к пульту от телевизора. И вам больше не придется бегать по всему дому и просить домочадцев встать с дивана.

Цена — 570 рублей за пять датчиков.

Тематический подарок

Фигурки Star Wars. Игрушки.
Фигурки Star Wars. Игрушки

Любителям кино и поп-культуры выбрать подарок проще всего. Подарите им на Новый год-2018 футболку с персонажем из "Игры Престолов", флешку с супергероем или фигурку Дарта Вейдера.

Цена — от 300 рублей.

Анатомический подголовник в машину

Подголовник в машину.
Подголовник в машину

Если ваш друг много времени проводит за рулем, такой подарок позволит ему чувствовать себя в автомобиле комфортнее и сэкономить на походе к врачу.

Цена — 1010 рублей.

Сладкая подушка

Подушка-пончик.
Подушка-пончик

Подушка-пончик понравится сладкоежкам и тем, кто любит поспать.

Цена — 975 рублей.

Милые перчатки

Перчатки.
Перчатки

Теплые мягкие перчатки в виде лап животных будет приятно получить в подарок любой девушке.

Цена — 213 рублей.

Пастельные карандаши

Пастельные карандаши.
Пастельные карандаши

Художникам и любителям порисовать можно подарить набор карандашей. Ими легко рисовать на крафтовой бумаге и оформлять подарки.

Цена — от 460 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus