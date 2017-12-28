Поздравления на Новый год-2018

Новый год-2018 наступит уже через несколько дней. Неотъемлемой частью праздника считаются поздравления, которые необходимо подготовить заранее. Altapress.ru собрал лучшие поздравления с Новым годом Желтой Земляной Собаки.
Пусть в 2018-м году
В каждом доме будет радость и веселье!
Пусть улыбками на солнечном снегу
Заискрится в ярких красках настроенье!
Вам желаем море сказочных огней
И застолья возле елки новогодней.
Будет много пусть прекрасных светлых дней,
И живется всем счастливей и спокойней!
Желаем в этот Новый год
Всего вам наилучшего,
Пусть он укроет от невзгод,
Счастливым станет случаем!
И пусть исполнит он мечты,
Все ваши сокровенные,
Полны пусть будут красоты,
Мгновенья драгоценные!
Уж полночь бьет! Зажгутся в полумраке
Все свечи на торжественном столе!
Встречаем мы сегодня год Собаки
И происходит чудо на земле!
Сегодня исполняются надежды
И воплощаются заветные мечты!
Пусть сказочной зимою, белоснежной,
Придет черед любви и доброты!
Любимый всеми праздник наступает,
А, значит, нам не время унывать.
Собака к нам спешит, хвостом виляя,
Она любовь и счастье хочет дать.
Веселого пробега вам желаю,
Без тягот и ненужной суеты.
Дорога ваша пусть не знает края,
И сбудутся заветные мечты!
Зима искрится жемчугами,
И вновь любимый Дед Мороз,
В санях на тройке с бубенцами,
Везёт подарков целый воз!
Как в детстве снова нам не спится
Ведь ждут под ёлкой чудеса!
Пусть в жизни счастье вдруг случится
И будет светлой полоса!
Наступит год Собаки очень скоро,
Пусть каждому деньжат он принесет,
Здоровья и веселого задора,
Желания идти всегда вперед!
Сбываются пусть планы и надежды,
Работа дарит радость и успех,
Пусть будет все прекраснее, чем прежде,
И пусть везде звучит счастливый смех!
Пусть в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни,
И в глазах, словно в пору восхода,
Заревые сияют огни,
Чтоб вовек не грустилось напрасно,
И душевно дружилось с людьми,
Пусть он будет счастливым и ясным,
Ты в него с добротою шагни!
Сегодня долгожданный день приходит,
2018-ый встречаем Новый год!
И в нашей жизни чудо происходит!
Ведь он нас в сказку добрую зовет!
И главное, чтоб вы в волшебный праздник,
В приятной новогодней суете,
Из всех хлопот и дел многообразных,
Нашли дорогу верную к мечте!
Пролетает за окном пушистый снег,
Засверкали огоньками ветви елей,
Продолжает время свой привычный бег,
И звучат слова чудесных поздравлений.
Вам желаем только праздничных хлопот,
Удивительных сюрпризов и открытий,
Год Собаки пусть вам принесет
Много ярких восхитительных событий!
В новогоднюю ночь загадаем,
Мы желание тайно свое,
От души мы всех вас поздравляем!
Верить в чудо не устаем!
Пусть всё будет легко и прекрасно
Каждый счастье свое обретет!
Год Собаки пришел не напрасно,
Он нам радость с собой принесет!
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