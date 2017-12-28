Поздравления на Новый год-2018

Пусть в 2018-м году

В каждом доме будет радость и веселье!

Пусть улыбками на солнечном снегу

Заискрится в ярких красках настроенье!

Вам желаем море сказочных огней

И застолья возле елки новогодней.

Будет много пусть прекрасных светлых дней,

И живется всем счастливей и спокойней!

Желаем в этот Новый год

Всего вам наилучшего,

Пусть он укроет от невзгод,

Счастливым станет случаем! И пусть исполнит он мечты,

Все ваши сокровенные,

Полны пусть будут красоты,

Мгновенья драгоценные!

Уж полночь бьет! Зажгутся в полумраке

Все свечи на торжественном столе!

Встречаем мы сегодня год Собаки

И происходит чудо на земле! Сегодня исполняются надежды

И воплощаются заветные мечты!

Пусть сказочной зимою, белоснежной,

Придет черед любви и доброты!

Любимый всеми праздник наступает,

А, значит, нам не время унывать.

Собака к нам спешит, хвостом виляя,

Она любовь и счастье хочет дать.

Веселого пробега вам желаю,

Без тягот и ненужной суеты.

Дорога ваша пусть не знает края,

И сбудутся заветные мечты!

Зима искрится жемчугами,

И вновь любимый Дед Мороз,

В санях на тройке с бубенцами,

Везёт подарков целый воз! Как в детстве снова нам не спится

Ведь ждут под ёлкой чудеса!

Пусть в жизни счастье вдруг случится

И будет светлой полоса!

Наступит год Собаки очень скоро,

Пусть каждому деньжат он принесет,

Здоровья и веселого задора,

Желания идти всегда вперед!

Сбываются пусть планы и надежды,

Работа дарит радость и успех,

Пусть будет все прекраснее, чем прежде,

И пусть везде звучит счастливый смех!

Пусть в преддверии Нового года

Новой радостью светятся дни,

И в глазах, словно в пору восхода,

Заревые сияют огни, Чтоб вовек не грустилось напрасно,

И душевно дружилось с людьми,

Пусть он будет счастливым и ясным,

Ты в него с добротою шагни!

Сегодня долгожданный день приходит,

2018-ый встречаем Новый год!

И в нашей жизни чудо происходит!

Ведь он нас в сказку добрую зовет! И главное, чтоб вы в волшебный праздник,

В приятной новогодней суете,

Из всех хлопот и дел многообразных,

Нашли дорогу верную к мечте!

Пролетает за окном пушистый снег,

Засверкали огоньками ветви елей,

Продолжает время свой привычный бег,

И звучат слова чудесных поздравлений.

Вам желаем только праздничных хлопот,

Удивительных сюрпризов и открытий,

Год Собаки пусть вам принесет

Много ярких восхитительных событий!