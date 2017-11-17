Поздравления с Новым годом-2018

Желаю летом побывать на тех островах,

Что снились ночью и жили в мечтах,

Пусть год Собаки будет приятным,

А счастье придет волшебным, необъятным,

Пусть деньги нападут, чтоб не отбиться,

Пусть самое невероятное в судьбе случится,

Лови от сердца с Новым Годом поздравления,

Лучи любви и самого приподнятого настроения!

На часиках уже без пяти двенадцать,

Скоро грянет год Собаки 2018,

Для тебя пусть он станет другом,

Пусть события чудесно завертит кругом,

Пусть он верно твое счастье оберегает,

Душу радостью, карманы деньгами наполняет,

Чтоб весь годик удачей был отмечен,

Надо, чтобы он достойно был встречен!

Пусть скорее год Собаки наступает,

Будет ласковым с тобой не лает и не кусает,

Пусть будет добрым и ласковым этот щеночек,

Желаю удачливых дней и сладких ночек,

Покидает нас прошедший годик Петушок,

Наступает год событий классных- просто шок,

Новый Год с улыбкой радости встречай,

Загадать желаний ворох только успевай!

Пожелаю, чтобы в год Собаки мечты сбывались,

Дела только в лучшую сторону менялись,

Пусть Собачка удачу и любовь приманит,

Пусть в разы зарплата больше станет,

Так же качественно и в метрах изменятся апартаменты,

Ну и совсем без счета заслуженные комплименты,

Пусть хорошим будет год в общем и целом,

Счастье держит тебя под своим прицелом!

Пусть на столе стоит шампанское, икорка,

А под елочкой пушистой подарочков горка,

Собаки год пускай щеночком ластится,

Пусть будет у тебя всегда то, что нравится,

Пусть вечеринка эта весело пройдет,

И поскорей наступит счастливый Новый Год,

Все, кто собрался за столом с тобой,

Наутро отыскали без труда путь домой!

Хочу друзья от сердца самого пожелать,

И весело и сытно Год Собаки повстречать,

Чтоб на столе всегда, как в эту ночь,

Теснились яства, чтобы съесть не в мочь,

И чтобы было с кем свой праздник разделить,

Чтоб весело и радостно вам было жить,

Пускай незримо, как приходит Новый Год,

Все то, о чем мечталось в жизнь войдет!

Долгожданный праздник- встречу Нового Года,

Не подпортит ненастная зимняя непогода,

Хоть ветра холодные и снегопады лютуют,

Все приходу года Собаки радостно салютуют,

От сладкого шампанского пусть весело танцуется,

От счастья, щемящего пусть сладко целуется,

Желаю отыскать приятные подарочки под елочкой,

Пусть порадует она убранством и ароматной иголочкой!

Четыре лапы, влажный нос

Нам этот Новый год принёс!

Комочком света и тепла

Собачка к нам ко всем пришла!

Желаю денег водопад,

Любви торжественный парад,

Пусть праздник радостно вопит,

И пёсик счастье всем сулит!

Пусть скорее год Собаки наступает,

Будет ласковым с тобой не лает и не кусает,

Пусть будет добрым и ласковым этот щеночек,

Желаю удачливых дней и сладких ночек,

Покидает нас прошедший годик Петушок,

Наступает год событий классных- просто шок,

Новый Год с улыбкой радости встречай,

Загадать желаний ворох только успевай!