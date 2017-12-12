Поздравления с Новым годом-2018

Чтобы в нем не было тесно,

Был смешным, как анекдот!

Я желаю, чтобы год

Новый год на плечи бах!

Мимо вас, и всухомятку,

В Антарктиду, на Камчатку — Нервный срыв, хандроз, гастрит,

Песик будет добр к нам!

Как Тузик грелку он порвет

Дом ваш будет охранять,

В предстоящий Новый год,

Пусть каждый день теплом согреет, И много счастья принесет, И все сомнения развеет, Пришедший в полночь Новый год!

Пусть Новый год звездой счастливой, Войдет в семейный ваш уют, Со старым годом торопливо Пускай невзгоды все уйдут!

Тебе в этот новый год!

Так что, песик, без сомненья,

Год Собаки на носу!

Я не чушь сейчас несу,

Я тебе крутую будку!

Пожелаю не на шутку,

В предстоящий Новый год

Уж полночь бьет! Зажгутся в полумраке

Все свечи на торжественном столе!

Встречаем мы сегодня год Собаки

И происходит чудо на земле!

Сегодня исполняются надежды

И воплощаются заветные мечты!

Пусть сказочной зимою, белоснежной,

Придет черед любви и доброты!