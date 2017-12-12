Новый год Подарки

Поздравления с Новым годом-2018

Сегодня, 20:21.
Жизнь

В новогоднюю ночь хочется оригинально и красиво поздравить своих друзей и близких, не только в прозе, но и в стихах. Altapress.ru собрал для лучшие поздравления и пожелания с Новым годом-2018.

Елка.Новый год.
Елка.Новый год. Фото : СС0.

Поздравления в стихах на Новый год

Бой курантов, песик "Гав"!

Новый год на плечи бах!

Своим хвостиком виляя,

Встретить праздник предлагает!

Я желаю, чтобы год

Был смешным, как анекдот!

Искренним и интересным,

Чтобы в нем не было тесно,

Личной жизни и веселью,

Вечеринкам и похмелью,

В общем, добрый пёсик пусть,

Гавканьем прогонит грусть! 

Поздравляю с новым годом!

Песик будет добр к нам!

Станет праздничной погода,

Путь открыт к любым мечтам!

Пес по-доброму полает,

Добрый взгляд его — взбодрит!

Всех врагов перекусает,

Все невзгоды разбомбит!

В Антарктиду, на Камчатку — Нервный срыв, хандроз, гастрит,

Мимо вас, и всухомятку,

Пусть навеки улетит!

Подарить пусть будет рад,

Песик дружелюбный взгляд!

В предстоящий Новый год,

Добрым пусть Мухтар придет!

Дом ваш будет охранять,

Вещи разные искать,

Как Тузик грелку он порвет

Невзгод, врагов, ненужный взвод!

Пес пусть хвостиком виляет,

В дом удачу приглашает!

Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!

В предстоящий Новый год

Скоро вся страна войдет!

Пожелаю не на шутку,

Я тебе крутую будку!

Я не чушь сейчас несу,

Год Собаки на носу!

Так что, песик, без сомненья,

Не простое помещение,

А дворец преподнесет

Тебе в этот новый год!

Уж полночь бьет! Зажгутся в полумраке
Все свечи на торжественном столе!
Встречаем мы сегодня год Собаки
И происходит чудо на земле!

Сегодня исполняются надежды
И воплощаются заветные мечты!
Пусть сказочной зимою, белоснежной,
Придет черед любви и доброты!

Пусть в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни,
И в глазах, словно в пору восхода,
Заревые сияют огни,

Чтоб вовек не грустилось напрасно,
И душевно дружилось с людьми,
Пусть он будет счастливым и ясным,
Ты в него с добротою шагни!

Пусть мишура и белый снег
Вам радость принесут и смех,
Обиды, горечь, не покой
Пусть пронесутся стороной!

Пусть Новый год, как гость желанный,
Торжественно в Ваш дом войдет,
Веселья, радости и счастья
С собою вместе принесет!

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