Поздравления с Новым годом-2018

В новогоднюю ночь хочется оригинально и красиво поздравить своих друзей и близких, не только в прозе, но и в стихах. Altapress.ru собрал для лучшие поздравления и пожелания с Новым годом-2018.
Поздравления в стихах на Новый год
Бой курантов, песик "Гав"!
Новый год на плечи бах!
Своим хвостиком виляя,
Встретить праздник предлагает!
Я желаю, чтобы год
Был смешным, как анекдот!
Искренним и интересным,
Чтобы в нем не было тесно,
Личной жизни и веселью,
Вечеринкам и похмелью,
В общем, добрый пёсик пусть,
Гавканьем прогонит грусть!
Поздравляю с новым годом!
Песик будет добр к нам!
Станет праздничной погода,
Путь открыт к любым мечтам!
Пес по-доброму полает,
Добрый взгляд его — взбодрит!
Всех врагов перекусает,
Все невзгоды разбомбит!
В Антарктиду, на Камчатку — Нервный срыв, хандроз, гастрит,
Мимо вас, и всухомятку,
Пусть навеки улетит!
Подарить пусть будет рад,
Песик дружелюбный взгляд!
В предстоящий Новый год,
Добрым пусть Мухтар придет!
Дом ваш будет охранять,
Вещи разные искать,
Как Тузик грелку он порвет
Невзгод, врагов, ненужный взвод!
Пес пусть хвостиком виляет,
В дом удачу приглашает!
Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!
В предстоящий Новый год
Скоро вся страна войдет!
Пожелаю не на шутку,
Я тебе крутую будку!
Я не чушь сейчас несу,
Год Собаки на носу!
Так что, песик, без сомненья,
Не простое помещение,
А дворец преподнесет
Тебе в этот новый год!
Уж полночь бьет! Зажгутся в полумраке
Все свечи на торжественном столе!
Встречаем мы сегодня год Собаки
И происходит чудо на земле!
Сегодня исполняются надежды
И воплощаются заветные мечты!
Пусть сказочной зимою, белоснежной,
Придет черед любви и доброты!
Пусть в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни,
И в глазах, словно в пору восхода,
Заревые сияют огни,
Чтоб вовек не грустилось напрасно,
И душевно дружилось с людьми,
Пусть он будет счастливым и ясным,
Ты в него с добротою шагни!
Пусть мишура и белый снег
Вам радость принесут и смех,
Обиды, горечь, не покой
Пусть пронесутся стороной!
Пусть Новый год, как гость желанный,
Торжественно в Ваш дом войдет,
Веселья, радости и счастья
С собою вместе принесет!
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