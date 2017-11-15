Простой косплей собак на Новый год-2018

Косплей — популярное увлечение не только для людей, но и для собак. Он не обязательно требует больших денежных вложений. Косплей может быть вполне бюджетным. Для этого понадобится обычный картон, маркер, ножницы и немного юмора. Идеи костюмов на Новый год-2018 можно почерпнуть из фильмов, сериалов, популярной культуры. В новогоднюю ночь можно нарядиться самому и придумать оригинальный наряд для своего четвероногого друга, как это сделал хозяин чихуахуа из нашей подборки. Он придумал для неё множество веселых бюджетных образов — от Микки Мауса до дроида BB-8 из "Звездных войн".

Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Косплей собаки. Фото : bugaga.ru. Источник.